Диана Гурцкая выложила фото в купальнике

Москва, 15 января. Певица Диана Гурцкая поделилась фотографией, сделанной во время отпуска. Снимок пришелся по душе поклонникам артистки.

Вместе с семьей Гурцкая отдыхает в Дубае. Исполнительница хита «Ты здесь» родилась и выросла в Сухуми, поэтому солнце любит — такая погода для нее привычна. В пасмурный день певица чувствует себя не в своей тарелке.

«Солнце — это жизнь, и мне, родившейся в солнечной Абхазии, всегда его мало. И никогда не бывает жарко», — подписала фотографию Гурцкая.

На фотографии Диана позирует в прозрачной тунике и в купальнике на краю бассейна. В свои 42 года женщина прекрасно выглядит. Отметили это и ее поклонники.

«Необыкновенная», — восхищаются подписчики на личной странице певицы.

Актриса Ирина Безрукова поддержала фанатов Дианы и назвала Гурцкую «нежной».

ОАЭ выбраны семьей Дианы не случайно. Сейчас там отдыхают многие звезды, в частности Александр Ревва, Тимати и Егор Крид.

Другие звезды предпочли Майами. Так, например, Кристина Орбакайте вместе с бывшим отчимом Филиппом Киркоровым и его детьми купается на Багамах, отдыхает там и Игорь Николаев с семьей.

Кстати именно Николаев когда-то помог Гурцкой в сложные времена. Однажды ей пришлось столкнуться с негативом в свой адрес. Слушатели обвиняли певицу во лжи, называя ее слепоту — пиар ходом. Диана тяжело переживала подобные сплетни.

Но Игорь Николаев успокоил Диану и брата певицы, сообщив, что Диана настолько естественна на сцене, что люди сомневаются.

«Ведь не слепой человек может себя выдать, а уличить сестру невозможно», — говорил брат певицы Роберт Гурцкой на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В октябре Гурцкая в разговоре с Корчевниковым в программе «Судьба человека» развеяла слухи о романе с Николаевым.