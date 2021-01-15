Исполнительница заглавной песни «Ералаша» назвала Грачевского хорошим человеком

Знаменитая советская и российская певица и актриса Елена Камбурова рассказала ФАН, что у нее с Борисом Грачевским было очень приятное содружество.

Народная артистка РФ имеет самое непосредственное отношение к популярному детскому киножурналу «Ералаш», художественным руководителем которого Грачевский являлся с 2002 года. Именно Камбурова на протяжении 22 лет исполняла главную песню — «Мальчишки и девчонки, а также их родители…».

«Это действительно было очень приятное содружество, — сказала собеседница ФАН. — И очень жаль, что время идет, и оно беспощадно... Хотя у нас с Борисом Юрьевичем не настолько были тесные отношения, чтобы абсолютно понять то, какой он. Но точно знаю, что он был хорошим человеком».

В заключение Елена Антоновна, которой сейчас 80 лет, отметила, что ей, к счастью, удалось «миновать новую коронавирусную инфекцию, и она чувствует себя достаточно неплохо.

Борис Грачевский скончался накануне на 72-м году жизни. Чуть менее месяца назад у него диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией. Спустя неделю режиссера госпитализировали, а еще через два дня перевели в реанимацию.

На днях «отца» детского киножурнала «Ералаш» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. В четверг он умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Елена Камбурова впервые исполнила заглавную песню «Ералаша» в 1974 году — вплоть до 1996-го.

Ранее о том, как ему работалось с Грачевским, рассказал известный отечественный актер театра и кино Андрей Ильин.