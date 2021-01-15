Газзаев высказался о решении Лозаннского суда по антидопинговым санкциям России

Спортсмены России в ближайшие несколько лет не смогут выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпиадах. Такое решение было принято Лозаннским арбитражным судом (CAS) на фоне затянувшегося допингового кризиса. Глава комитета Госдумы по делам национальностей, советский и российский футбольный тренер Валерий Газзаев рассказал ФАН, как решение спортивного арбитражного суда в Лозанне отразится на российских спортсменах.

«Наших российских спортсменов решение Лозаннского суда не сможет сломить, они имеют возможность выступать на соревнованиях, показывать лучшие результаты, отстаивать и защищать честь нашей страны», — заявил Газзаев.

WADA (Всемирное антидопинговое агентство) еще в декабре 2019 года выступило за жесткие ограничения в отношении российского спорта. И до декабря 2020 года окончательное решение было неизвестно. Предполагалось, что санкции против российских спортсменов будут действовать в течение четырех лет.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял требования WADA, наложив на Российское антидопинговое агентство санкции сроком на два, а не на четыре года, как предполагалось ранее.

Теперь две предстоящие Олимпиады спортсмены из России проведут в «Олимпийской команде из России».

По решению CAS, на знаковых соревнованиях 2021 и 2022 годов на форме российских спортсменов может быть изображен триколор страны. В случае, если на форме будет указано название государства, то рядом с этой надписью должна быть размещена подпись «нейтральный атлет» таким же размером шрифта.

«Много вопросов к такому решению суда, но уверен, оно повлечет подъем патриотизма и продемонстрирует сплоченность нашей страны. Граждане России будут по-прежнему поддерживать своих спортсменов, с еще большим интересом и вниманием будут наблюдать за их выступлениями на международных площадках. Мы не раз видели, как может радоваться наша огромная страна, когда победа достигнута не благодаря, а вопреки», — отметил чиновник.

Кроме того, Валерий Газзаев полагает, что подобное судебное решение CAS скорее имеет очередную антироссийскую пропаганду, нежели борьбу с допингом и поддержку глобальной антидопинговой системы.

«Эффект, на который рассчитывали инициаторы принятия такого решения Лозаннским судом, достигнут не будет. Кроме того, к борьбе с допингом такое решение никакого отношения не имеет, это очередная антироссийская пропаганда в чистом виде. Россия всегда последовательно наводила порядок в этой сфере и безусловно выступает против допинга в спорте», — отметил Газзаев.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург проведет чемпионат мира по хоккею в 2023 году без ограничений.