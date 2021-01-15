Пять человек погибли в результате взрыва самодельной бомбы на востоке Алжира

Тебесса, 15 января. Пять человек погибли и трое ранены в результате теракта, произошедшего 14 января 2021 года на востоке Алжира, сообщает информационное агентство Pakistan Observer.

По данным Министерства обороны североафриканского государства, на дороге взорвалась самодельная бомба, когда по ней проезжал автомобиль с пассажирами в салоне.

Известно, что после подрыва все пострадавшие были живы, однако пятеро из них скончались позднее в больнице, несмотря на усилия медперсонала. Троих раненых врачам удалось спасти.

Начальник Генштаба Национальной народной армии Алжира генерал Саид Ченгриха выразил соболезнования семьям и близким погибших. Кроме того, военный чиновник призвал граждан сохранять бдительность.

На текущий момент ни одна экстремистская организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта.

Напомним, вооруженные силы Алжира в начале 2021 года провели спецоперацию по уничтожению боевиков террористической ячейки в мусульманском районе Типаза. Военные за несколько дней ликвидировали шестерых экстремистов. Также были изъяты боеприпасы и оружие, хранившиеся у них.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о гибели четырех человек в городе Турбат в пакистанской провинции Белуджистан в результате теракта.