Экономист Колганов оценил инициативу ограничить возможность государства покупать банки

На сегодняшний день нет оснований ограничивать контроль государства в банковском секторе. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов.

Собеседник прокомментировал сообщение СМИ об инициативе Минэкономразвития внести поправки в действующий закон «О защите конкуренции с целью регулировать возможность государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора».

«У нас сейчас, фактически, только два крупных банка находятся под той или иной степенью государственного контроля. Это Внешэкономбанк и Сбербанк. Не думаю, что сложившаяся ситуация как-то серьезным образом ограничивает конкуренцию в банковском секторе. Я не вижу оснований бить тревогу и вводить дополнительные ограничения», — отметил эксперт.

Он поделился мнением о возможных причинах появления данной инициативы.

«Через государственные банки правительство может проводить свою финансово-экономическую политику, способствовать развитию тех или иных секторов. Вопрос заключается в мере такого участия. Если власть будет контролировать все крупнейшие банки, то это приведет к определенным последствиям. Деятельность таких коммерческих банков станет в большей мере ориентироваться не на предпринимательские критерии, а на, скажем так, пожелания государственного аппарата. Это может привести к падению экономической эффективности работы этих организаций. Видимо такие опасения и движут авторами поправок к закону», — сказал специалист.

Ранее эксперт прокомментировал рекомендации Всемирного банка для России.