Актер Андрей Ильин назвал огромным наслаждением общение с Борисом Грачевским

Известный советский и российский актер театра и кино Андрей Ильин признался ФАН, что Борис Грачевский был его хорошим другом и прекрасным собеседником.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, как ему работалось со знаменитым режиссером и сценаристом Борисом Грачевским, накануне ушедшим из жизни.

«Конечно, для меня это большая утрата, — сказал Ильин. — Я потерял товарища, друга, прекрасного собеседника… Очень доброго, душевного, искрометного…»

Собеседник ФАН снялся у Грачевского в его втором и последнем художественном проекте — мелодраме «Между нот, или Тантрическая симфония», сыграв в ней главную роль.

«Что касается тех съемок, это был просто какой-то фантастический период жизни, — вспомнил Ильин. — И моей, и его. Потому что Борис Юрьевич жил этой работой, горел этой работой. Он был очень вдохновлен. Было огромное наслаждение общаться с ним, слушать его какие-то режиссерские вещи, узнавать какое-то его режиссерское видение».

По словам члена Союза кинематографистов России, он и Грачевский подробно разговаривали о роли, о задачах, о фильме, который отчасти был автобиографическим у Бориса Юрьевича.

«Эта идея пришла к нему давно, задолго до ее воплощения в жизнь», — резюмировал собеседник ФАН.

Борис Грачевский скончался накануне на 72-м году жизни. Чуть менее месяца назад у него диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией. Спустя неделю его госпитализировали, а еще через два дня перевели в реанимацию.

На днях «отца» детского киножурнала «Ералаш» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. В четверг он умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Фильм «Между нот, или Тантрическая симфония» был снят Грачевским в 2015 году. В нем рассказывается о поздней любви композитора с мировым именем Кирилла Краснина и девушки из глубинки Юли. Эти роли исполнили Андрей Ильин и Янина Мелехова.