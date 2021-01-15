Баранец заявил о возможной атаке атомных субмарин КНДР по побережью США

Развитие ядерных технологий в Северной Корее идет семимильными шагами: вполне возможно, что мы вскоре увидим появление в армии Высшего руководителя этого государства Ким Чен Ына атомных субмарин. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее, 14 января, в Пхеньяне прошел военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Помимо всего прочего, вооруженные силы КНДР продемонстрировали доработанную версию баллистической ракеты для подводных лодок «Пуккыксон-4А», имеющую больший размер и увеличенную дальность полета. Принимал парад лично Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын.

«Армия КНДР — одна из самых многочисленных в мире, — заметил Баранец. — По количеству «штыков» она даже входит в топ-5 вооруженных сил планеты. Конечно, более высокое положение в рейтинге там занимают разве что китайцы и индийцы. Даже американская армия меньше!».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» отметил, что своей ракетно-ядерной программой Северная Корея начала заниматься еще с конца 80-х годов прошлого века, при Вечном президенте КНДР Ким Ир Сене.

«И здесь нельзя не признать, что разработке ракет — как тактических, так и баллистических — очень во многом помогло то, что Пхеньян приобрел советских «Скатов», чья дальность полета составляла около 500 километров!», — рассказал эксперт.

По его словам, северокорейские ученые имели дружественные контакты как с Китаем, так и с Ираном — и обе страны помогали КНДР в разработке МБР.

«Теперь Пхеньян имеет в своем арсенале целый выводок межконтинентальных баллистических ракет, — заметил собеседник ФАН. — Больше всего это, разумеется, беспокоит Соединенные Штаты и Японию — у последней факт того, что северокорейские экспериментальные прототипы «шлепаются» в ее территориальных водах, вызывает самое настоящее озверение».

А на видео с последних парадов, которые принимал Ким Чен Ын, американцы просто не могли не заметить многоступенчатых МБР, способных достать побережье США, добавил Баранец.

«Трамп был в бешенстве, — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды». — Этот горячий парень дошел до того, что послал к берегам Северной Кореи аж три авианосца, пообещав ее руководству, что сравняет страну с землей. Однако затем, по всей видимости, Пентагон подсказал своему главнокомандующему, что Пхеньян располагает 82 дизельными субмаринами, часть из которых наверняка могла быть оборудована ракетами с ядерным зарядом».

Эксперт не исключил, что вскоре у КНДР появятся и атомные подводные лодки с куда более массивным вооружением на борту.