Крымчанка с психическим заболеванием подозревается в убийстве ребенка

Евпатория, 15 января. СК России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении жительницы Евпатории. Женщина подозревается в убийстве 9-летнего сына. Страшное событие произошло накануне: 39-летняя женщина нанесла мальчику повреждения, ребенок впоследствии скончался от удушения, выяснил Следственный отдел по городу Евпатории.

Специалисты установили, что 39-летняя женщина страдает психическим заболеванием, поэтому на данный момент она отправлена в одно из соответствующих медучреждений, ей назначены экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Кроме того, под особый контроль ход расследования уголовного дела взял прокурор республики Олег Камшилов.

Отметим, ранее ФАН сообщал, что в Крыму был пойман серийный маньяк.

