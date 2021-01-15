Дагестан планирует экспортировать мясо в страны Персидского залива

Махачкала, 15 января. Дагестан в 2020 году экспортировал мясную продукцию в четыре государства. Еще столько же стран проявили интерес и могут начать закупки в наступившем году, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде.

В ведомстве рассказали, что с Дагестаном в сфере сельского хозяйства сотрудничают Иран и закавказские республики. В прошлом году начались поставки мясных субпродуктов во Вьетнам, ведутся переговоры по закупкам баранины странами Персидского залива.

«С нами активно работают иранцы, а также Азербайджан и Грузия. Проявляют интерес к поставкам баранины Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В прошлом году начались поставки говяжьего кишечного сырья во Вьетнам и в тот же Азербайджан», – отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что основная доля экспорта из Дагестана приходится на продукцию агропромышленного комплекса, в частности баранины, мяса птицы и риса. Поставки осуществляются рядом крупных республиканских предприятий.

«На конец 2020 года в Иран поставлено 378 тонн мяса баранины с убойных площадок ИП «Аджеков», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ООО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Агрохом». Также вывезено более 1,5 тысячи тонн мяса баранины и говядины в убойном весе в Грузию и Азербайджан, поставлена 551 тонна говяжьего кишечного сырья с убойных площадок ООО «Агрохом» и ООО «Мясников» в Азербайджан и Вьетнам. Кроме того, в июле прошлого года агрохолдинг «Агрохом» получил разрешение на экспорт баранины в Саудовскую Аравию», – уточнили в Минсельхозе региона.

В ведомстве пояснили, что в целом объем экспорта из республики в 2020 году упал, что связано с рядом объективных причин. Причем это не только глобальные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но и запреты Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и даже падение курса иранской валюты.

«На снижение экспорта повлияли новая коронавирусная инфекция, падение курса иранской валюты по отношению к доллару и рублю, что отразилось на возможности приобретения баранины. В прошлом году также был введен временный запрет МЭБ на перемещение продукции овцеводства из южных регионов России в другие субъекты федерации. Поэтому Дагестаном предпринимаются меры по расширению географии экспортных поставок – активно работаем со странами Востока», – отметили в аграрном ведомстве.

Новые правила перемещения товаров животного происхождения вступили в силу с 1 июля прошлого года. Ими был введен запрет на поставки необработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы страны в связи с регионализацией по ящуру. В Россельхознадзоре тогда объясняли, что эти ограничения продиктованы международными нормами и не зависят от службы. Ведомством в МЭБ было передано новое российское досье по ящуру для признания юга страны также свободным от ящура. Результаты рассмотрения документа станут известны в мае.

В 2020 году иранский риал потерял более половины своей стоимости – установленный государством официальный курс на сегодняшний день составляет 42 105 риалов за доллар. Однако этого значения фактически никто не придерживается, и на черном рынке курс иранской валюты в октябре прошлого года превышал 300 тысяч риалов за доллар.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году аграрии Дагестана собрали 205 тысяч тонн винограда. Это позволило республике выйти в лидеры по этому показателю в России, однако рекордный урожай не сказался негативно на спросе.