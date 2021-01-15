Он настоящий друг: звезда «Ералаша» Казаков надеется, что смерть Грачевского — ложь

Москва, 15 января. Звезда киножурнала «Ералаш», актер Михаил Казаков поделился с корреспондентом ФАН личными воспоминаниями о Грачевском, вспомнил первую встречу и выразил надежду, что смерть Бориса Юрьевича — это развод.

«Он был настоящим другом. Я даже по-другому это назвать не могу. Когда человек его статуса и его возможностей извиняется перед тобой, это того стоит. Тебя человек учит с самых пеленок, что извиняться — это очень по-мужски и мужественно. Ругался на меня, когда я полгода назад в реанимации лежал. Помню нашу первую встречу, я случайно на пробы попал — мимо проходил, он сказал, что вот этого давайте на пробы, по-быстрому посмотрим, и так случайно я стал рекордсменом. У меня, кажется, 22 эпизода, больше, кажется, только у Сани Головина. Больше 20 «Ералашей» — их уже не считают. Вообще, Борис Юрьевич — родной человек, звонил лично постоянно, когда у меня что-то случалось, и, конечно, не верю, что он не справился с коронавирусом, это ж Грачевский! Мне кажется, что в конце сегодняшней программы он выйдет и скажет: «Чуваки, я вас всех развел». Для меня он не умер», — рассказал корреспонденту ФАН актер «Ералаша» Михаил Казаков.