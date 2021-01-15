Он настоящий друг: звезда «Ералаша» Казаков надеется, что смерть Грачевского — ложь

Москва, 15 января. Звезда киножурнала «Ералаш», актер Михаил Казаков поделился с корреспондентом ФАН личными воспоминаниями о Грачевском, вспомнил первую встречу и выразил надежду, что смерть Бориса Юрьевича — это развод.
«Он был настоящим другом. Я даже по-другому это назвать не могу. Когда человек его статуса и его возможностей извиняется перед тобой, это того стоит. Тебя человек учит с самых пеленок, что извиняться — это очень по-мужски и мужественно. Ругался на меня, когда я полгода назад в реанимации лежал. Помню нашу первую встречу, я случайно на пробы попал — мимо проходил, он сказал, что вот этого давайте на пробы, по-быстрому посмотрим, и так случайно я стал рекордсменом. У меня, кажется, 22 эпизода, больше, кажется, только у Сани Головина. Больше 20 «Ералашей» — их уже не считают. Вообще, Борис Юрьевич — родной человек, звонил лично постоянно, когда у меня что-то случалось, и, конечно, не верю, что он не справился с коронавирусом, это ж Грачевский! Мне кажется, что в конце сегодняшней программы он выйдет и скажет: «Чуваки, я вас всех развел». Для меня он не умер», — рассказал корреспонденту ФАН актер «Ералаша» Михаил Казаков.
Напомним, художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер 14 января. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Режиссеру был 71 год. Причиной смерти стал коронавирус. Грачевский заразился им 21 декабря, через неделю его госпитализировали. В январе пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.