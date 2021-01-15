Президент Боливии обещал на своем примере доказать эффективность российской вакцины

Ла-Пас, 15 января. Президент Боливии Луис Арсе пообещал привиться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил его пресс-секретарь Хорхе Рихтер.

#ÚLTIMO El presidente Luis Arce se aplicará la vacuna rusa Sputnik V cuando llegue el primer lote este mes, como muestra de su confianza en ella. pic.twitter.com/Q3oWtMWPee — EL DEBER (@grupoeldeber) January 14, 2021

Первая партия вакцины будет доставлена в Боливию до конца месяца, сообщает боливийское издание El Deber.

По словам пресс-секретаря президента Боливии Хорхе Рихтера, Луис Арсе в числе первых вакцинируется российским препаратом, как только он поступит в страну. Таким образом боливийский лидер хочет продемонстрировать «доверие к процессу вакцинации». Помимо президента, одним из первых в стране привьется и вице-президент Давид Чокеуанка. В основном первой партией «Спутника» планируют вакцинировать медицинский персонал, в то время как министры и другие высокопоставленные государственные служащие получат вакцину, когда в Боливию придет вторая партия препарата.

30 декабря Боливия подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о приобретении 5,2 миллионов доз вакцины «Спутник V». Уже 6 января власти страны официально зарегистрировали вакцину на основе данных о клинических испытаниях препарата в России. Первая партия «Спутник V» будет доставлена в Боливию до 31 января, остальное прибудет с марта по апрель.

Всего с начала пандемии в Боливии заразились более 181 тысячи человек, то есть более 1,5% населения. Вирус унес жизни 9530 боливийцев. В настоящее время страна проходит через вторую волну заражений, количество выявленных случаев заболевания растет на 2 тысячи в день.

Ранее бывший президент страны Эво Моралес заявлял, что против российской вакцины «развязана грязная информационная война». Привиться российским препаратом также планируют президент Аргентины Альберто Фернандес и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.