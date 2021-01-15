Эксперты назвали секту Сати Казановой опасной для жизни

В конце декабря певица, экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова публично заявила о своем участии в «духовном движении» «Бхакти Марга» и призналась, что этот шаг изменил ее жизнь.

Напомним, 18 декабря на одном из YouTube-каналов Казанова заявила, что испытала катарсис от встречи с неким гуру, после чего, по ее словам, способна петь только мантры.

ФАН пообщался со специалистами по сектам, чтобы узнать, что скрывается за названием этого сообщества, так ли оно безобидно, а также вспомнил громкие случаи, когда российские знаменитости становились жертвами подобных общин.

«Деструктивная тоталитарная секта»

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), профессор ПСТГУ Александр Дворкин объяснил ФАН, что скрывается за названием «Бхакти Марга». По его словам, это деструктивная тоталитарная секта, эксперты РАЦИРС неоднократно обращали внимание на серьезную опасность данного религиозного движения.

«В некоторых странах у него (Шри Свами Вишвананды — «учителя» движения. — Прим. ФАН) сложные отношения с законом, — рассказал эксперт по сектам. — Приобрел известность Вишвананда из-за скандалов, которые касались его гомосексуальных связей с учениками. Бывшие адепты говорят о самоубийствах среди членов секты, финансовых поборах, жестком психологическом давлении. В общем, коммуна «Бхакти Марга» представляет серьезную опасность для общества, людей, личности, семьи и государства».

Сектовед объяснил, как в «Бхакти Марга» происходит процесс вербовки новых членов и на кого в первую очередь охотятся лидеры движения.

«Вишвананда — достаточно амбициозный человек, — сообщил собеседник ФАН. — Основные объекты его деятельности — это финансово успешные люди. Все проходит через достаточно дорогие тренинги, «ретриты», презентации ведических мероприятий…»

По словам Дворкина, приглашения на такие сборы получают известные блогеры, золотая молодежь. Нередко это жены медийных личностей, у которых много свободного времени.

«Он пытается привлечь, как и любая тоталитарная секта, медийных людей, потому что каждый медийный человек, который говорит о нем на своих ресурсах, делает рекламу. То же самое и с Сати Казановой: у нее около 100 тысяч просмотров», — обратил внимание сектовед.

Врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин пояснил ФАН, что механизм вербовки во все секты одинаков.

«Все, кто туда попадают, — люди с ослабленной психикой. Как правило, это люди, находящиеся в депрессии любой этиологии, — подчеркнул психиатр. — Когда человек находится в состоянии астенизации, устал. Естественно, не все организмы с такой нагрузкой справляются».

По мнению психиатра, Сати Казанова могла попасть под влияние своего гуру и предположил, что к секте певицу мог подтолкнуть маниакально-депрессивный психоз.

Звездин объяснил, что пришел к такому выводу, обратив внимание на жестикуляцию девушки и четкое описание депрессии, о которой она рассказывает в видео.

«Она, наверное, относится к классу людей, организм которых с нагрузкой не справляется, — сказал собеседник ФАН. — В результате, психическое и психологическое истощение. Она обратилась за духовной помощью, под руку попал вот этот гуру. Он ей обещает золотые горы и прекрасное будущее, а снимать эти расстройства временно они могут. Поэтому внешне ей кажется, что он помогает».

«Люди теряют психическое здоровье»

Александр Дворкин подчеркнул, что через «Бхакти Марга» прошло уже много людей, и некоторые из них не избежали негативных последствий.

«К сожалению, достаточно много людей уже прошло через это, но, к счастью, многие оттуда вышли, — заявил эксперт. — Правда, многие из вышедших говорят о серьезных проблемах, которые у них возникли».

Есть даже клуб бывших адептов Шри Свами Вишвананды, которые считают себя пострадавшими от деятельности «Бхакти Марга», добавил Дворкин.

«Как раз эти люди рассказывают о серьезных действиях гуру и его помощников, которые, я думаю, суд мог бы классифицировать как мошеннические», — обратил внимание президент РАЦИРС.

Сектовед перечислил главные последствия для адептов религиозного движения.

«Люди теряют свою собственность, часто говорят о проблемах с психическим здоровьем, — объяснил эксперт. — Я уж не говорю про тех людей, которых гуру домогается сексуально, особенно молодежь, которая достаточно хорошо выглядит. Бывшие адепты даже говорят о случаях самоубийств».

В целом, Александр Дворкин призвал всех любителей оздоровительных гимнастик с осторожностью подходить к йоге, назвав ее религиозной системой.

«Понятно, что сейчас это некий товарный бренд, который отношения к настоящей йоге не имеет. Йога является частью индуизма, индуистской религии и идеологии, — подчеркнул сектовед. — Есть много разных оздоровительных гимнастик, которые гораздо более эффективны и полезны для здоровья, чем йога».

Российские знаменитости, вступившие в секту

Певица Светлана Владимирская, прославившаяся в 90-е годы хитом «Мальчик мой», неожиданно исчезла со сцены и телеэкранов в 1995 году — на пике своей популярности.

В 2000-х выяснилось, что артистка уехала в таежную деревню в Красноярский край, где стала членом религиозной общины «старца Виссариона» (Сергей Тороп, бывший инспектор ГАИ, создатель «Церкви Последнего Завета», именующий себя Иисусом Христом).

«Секта Виссариона» была объявлена незаконной в 2020 году, против нее было возбуждено уголовное дело. Православная церковь относит Виссариона к лжехристам, а его учение считается ересью.

Сама Светлана Владимирская отрицает связь с религиозным движением.

«Во-первых, я не в Городе Солнца нахожусь, как в таковом, — заявила в беседе с ФАН певица. — Я не ушла из мира, живу обычной жизнью, как и прежде, ничем моя жизнь не отличается. Абсолютно никаких правил нет. У меня просто дом в Красноярском крае, и все».

Советский и российской рок-музыкант, основатель группы «Ноль» Федор Чистяков в молодости экспериментировал с наркотическими веществами. В 25 лет он оказался в психиатрической больнице после того, как напал с ножом на свою девушку, приняв ее за черную ведьму.

После года лечения музыкант вернулся к привычной жизни и стал глубоко религиозным человеком. В 1995 году он присоединился к запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». После этого Федор кардинально изменил свой образ жизни: бросил пить, курить и исполнять свои прежние песни.

В 2017 году, когда Верховный суд РФ признал деятельность «Свидетелей Иеговы» экстремистской, Чистяков принял решение покинуть Россию и уехал в США.

Советский актер, наиболее известный по фильмам «Пираты XX века» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Талгат Нигматулин вступил в секту в начале 1980-х годов. Во главе религиозного движения, филиалы которого были открыты в нескольких советских республиках. стояли уроженец города Фрунзе (ныне Бишкек) псевдоученый Абай Борубаев и экстрасенс Мирза Кымбатбаев.

В начале 1985 года в движении произошел раскол: несколько адептов из Вильнюса приняли решение выйти из секты. Духовный лидер поручил Талгату Нигматулину отправиться в Литву, чтобы разобраться с вероотступниками. Актер отказался от рукоприкладства, за что и поплатился жизнью.

Пятеро фанатичных сектантов с особой жестокостью избили несопротивляющегося актера. Он скончался от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов. Виновники преступления получили от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее бывшая послушница скандального схимонаха Сергия поделилась воспоминаниями о своем пребывании в монастыре.