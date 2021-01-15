Организацией похорон Бориса Грачевского займется его супруга

Скончался художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский. О смерти режиссера и сценариста сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Она же займется организацией траурной церемонии и похорон режиссера, об этом ФАН рассказал близкий к семье Грачевского источник.

«Екатерина Белоцерковская планирует уже сегодня начать переговоры, связанные с организацией прощания с супругом. Вместе с тем не исключается, что поддержку в этом ей окажут близкие друзья семьи кинорежиссера. Пока дата и место похорон неизвестны», — сообщает источник ФАН.

Кинорежиссер и телеведущий Юлий Гусман уже пообещал оказать поддержку семье Грачевского, назвав коллегу многогранным, успешным и молодым человеком. Кроме того, он призвал всех сделать все возможное, чтобы «сломить проклятую эпидемию».

Борис Грачевский заразился новой коронавирусной инфекцией 21 декабря. Спустя неделю он был госпитализирован в больницу №52. В конце декабря режиссер сам рассказал о своем самочувствии. Все были уверены, что он выкарабкается и победит болезнь.

В последний день уходящего года жена Бориса Грачевского рассказала, что ее супруг находится в стабильно тяжелом состоянии. Женщина также сообщила, что Грачевский находится в реанимации. 9 января режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, 14 января он скончался.

В Москве могут установить памятную табличку художественному руководителю тележурнала «Ералаш». Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.