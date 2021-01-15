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Жительница Томской области получила штраф за оскорбление педагога

Жительница Томской области получила штраф за оскорбление педагогаТомск, 15 января. Жительница Томской области была оштрафована за нецензурное оскорбление школьного преподавателя, который обучает ее ребенка. Об этом сообщила прокуратура Томской области.

Педагог одной из школ Парабельского района обратилась в прокуратуру после того, как одна из родительниц явилась в образовательное учреждение и высказала ей в нецензурной форме претензии, касающиеся профессиональных компетенций. Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2020 года.

По итогам прокурорской проверки в отношении родительницы было заведено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ — оскорбление. Мировой судья Парабельского судебного района назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Накануне ФАН сообщал, что жительница Томской области притворялась лежачей больной, чтобы не выплачивать алименты на ребенка.

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