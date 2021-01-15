Нюша для игр в снегу нарядила дочку Симбу в костюм тигренка

Москва, 15 января. Певица Нюша порадовала поклонников трогательными снимками с зимними забавами: вместе со своей маленькой дочкой артистка порезвилась в снегу.

Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. В 2018 году у пары родилась дочка, которой дали необычное имя Симба. Долгое время родители скрывали лицо малышки, но недавно начали активно делиться кадрами из личной жизни.

Наступившая в столице зима стала подарком для семьи Нюши, вместе с дочкой она поспешила поиграть на улице.

«С моей девочкой», — подписала она новую фотографию, опубликованную в Instagram.

Дочку певица нарядила в яркий комбинезон с тигровым принтом и белоснежный комплект — шапочку с помпонами, рукавицы и шарфик. Похожий комплект примерила и молодая мама.

Поклонники умилились трогательным фотографиям, оставив сотни комментариев.

«Обожаю вас! Красотки», — пишет пользователь _dezhkina_daria_.

«Улыбкой очень похожа на маму Игоря. Поразительное сходство», — выразила мнение _tory09_.

«Хорошенькие мои, любимые! Шикарные», — не сдерживает эмоций _dezhkina_daria_.

Большинство же комментариев куда менее многословные: пользователи оставляют тысячи сердечек и «влюбленных» смайликов.

Несколько дней назад о семейном отдыхе рассказывал в соцсети отец семейства. Сивов признался, что рождественские каникулы прошли у него не так, как планировалось. Оказывается, он хотел улететь из Москвы, но от заграницы пришлось отказаться. Объяснять причину он не стал, но, скорее всего, все дело в ограничения, введенных на фоне борьбы с пандемией коронавируса. На опубликованной им фотографии видно, что трехлетняя дочь Нюши встала на коньки.