В Госдуме опровергли заявления о резком сокращении пенсий россиян

Москва, 15 января. Дефицит денег в Пенсионном фонде РФ приведет к тому, что родившиеся после 1972 года россияне не смогут рассчитывать на большие пенсии, заявил финансовый аналитик Виталий Калугин. С мнение экономиста не согласились в Госдуме РФ.

«Существенная дыра в ПФР сейчас — это объективная реальность. Людям, родившимся после 1972 года, рассчитывать на нормальные выплаты от государства не стоит», — заявил аналитик в беседе с URA.RU.

По его мнению, пенсионные выплаты будут слишком низкими для нормальной жизни.

Депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб не разделяет мнение Калугина. Она уверена, что государство сможет выполнять свои обязательства в полной мере и в будущем. Как уточнила парламентарий, до 2023 года из федерального бюджета в ПФР «предусмотрены трансферты, которые будут больше инфляции».

«К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тысяч рублей», — добавила депутат.

Кроме того, Бессараб напомнила, что государство и сейчас, и в будущем будет индексировать пенсию россиян не реже одного раза в год на процент, превышающий инфляцию.

В начале года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. В комментарии ФАН топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода отметил, что данная инициатива является органичным продолжением уже действующего курса на социализацию российской экономики.

По мнению эксперта, ежегодно пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции. Второй этап индексации, по всей видимости, будет учитывать прогнозный рост будущей инфляции.