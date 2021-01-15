Гарик Харламов: Не помню Грачевского в плохом настроении

Москва, 15 января. Юморист Гарик Харламов не сразу поверил в новости о смерти художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он подчеркнул, что не помнил режиссера в плохом настроении.

В четверг стало известно об ухудшении самочувствия Грачевского, госпитализированного с коронавирусом в декабре. Его вновь ввели в искусственную кому, однако врачи были бессильны. Супруга худрука «Ералаша» Екатерина Белоцерковская вечером сообщила, что его не стало.

Харламов на своей странице в Instagram признался, что не может поверить в эти новости. Всего десять дней назад они весело общались по телефону.

«Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко. Хорошего путешествия Борь, там классная компания. Светлая память», — написал артист.

Слова скорби и соболезнования родным погибшего пишут многие российские звезды. Как и Харламов, большинство из них подчеркивают, что Грачевский всегда был веселым и приветливым. Его друг, актер Станислав Садальский потерял дар речи, узнав о смерти режиссера. По его словам, он до последнего надеялся, что «Боря выстоит». Даже в последние дни в больнице Грачевский «был веселым и шутил».

Трогательный пост в соцсетях оставила бывшая жена режиссера Анна Грачевская, с которой он воспитывал дочку Василису.

«Ты любил говорить, «я хожу по солнечной стороне жизни». Наверное, ты сейчас на ней. Василиса Борисовна очень тебя любит. Человечек маленький, нежный твой цветок, Василиса, Васенька, Василек… Спасибо тебе за все. Я не готова прощаться с тобой и, наверное, никогда не буду готова, ведь каждый день на меня смотрят глаза с твоим прищуром», — написала она.

В апреле прошлого года у Грачевского и его третьей супруги Екатерины Белоцерковской родился сын Филипп.