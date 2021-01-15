Эммануил Виторган расплакался после новости о смерти Грачевского

Москва, 15 января. Народный артист РФ Эммануил Виторган высказал слова поддержки супруге скончавшегося от коронавируса Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской.

Вечером в четверг Екатерина сообщила о смерти мужа. По предварительным данным, причиной стал COVID-19, с которым режиссера госпитализировали в одну из московских больниц в конце декабря.

«Боречка, дорогой! Ну как же так, как ты мог?!! Катенька, держись, миленький! Мы с тобой! Плачем…» — написал Виторган на своей странице в Instagram.

Подписчики актера не скрывают, что для них новость стала шоком.

«Как жаль, как будто часть детства ушла, спасибо за все. Царствие небесное», — пишет sokolnikova_larisa.

«Чудовищная новость. Безумно жаль!» — добавила vladimirgusev39.

«Ушел большого сердца человек! Огромная утрата для всех и сильнейшая боль для близких. Молюсь за Катюшку, чтобы она выдержала все это», — отметил mikkon_voice.

Грачевский и Белоцерковская, которая младше избранника на 37 лет, сыграли свадьбу в 2016 году. Торжество было скромным, в кругу только самых близких. После бракосочетания пара отправилась на остров Маврикий в свадебное путешествие. В 2017 году они еще раз сыграли свадьбу, на этот раз в кругу друзей.

В апреле прошлого года у пары родился сын. Для Екатерины малыш стал первенцем, а для ее супруга — четвертым наследником.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что Грачевский «очень многое сделал в своей профессии». Он выразил уверенность, что в скором времени в Москве появится памятная табличка.