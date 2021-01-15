Адвокат оценил предстоящие споры об использовании знака «Ералаш»

Москва, 15 января. Наследники художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского смогут оспорить в суде использование товарного знака тележурнала российским рэпером Вадимом Мотылевым (Slimus). Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

Slimus в 2020 году выпустил альбом «Новичок». Представители «Ералаша» посчитали, что музыкант использовал в обложке картинку «сходную до степени смешения с товарным знаком, который зарегистрирован в Роспатенте и имеет правовую охрану». Как сообщил Жорин ТАСС, за несколько дней до госпитализации Грачевский пообещал, что лично подаст в суд на рэпера.

«Теперь уже наследники Бориса Юрьевича Грачевского только смогут предъявлять претензии музыканту», — добавил адвокат.

В конце декабря режиссер был госпитализирован с коронавирусом. В начале января его подключили к аппарату ИВЛ, а 9 января ввели в искусственную кому. Спустя день родные Грачевского сообщили, что ему стало лучше, состояние стабилизировалось. Однако в четверг его вновь ввели в кому. Вечером его супруга рассказала журналистам о смерти режиссера.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, Грачевский «очень многое сделал в своей профессии». Он выразил уверенность, что в скором времени в Москве появится памятная табличка.

Кинорежиссер и телеведущий Юлий Гусман, узнав о кончине худрука «Ералаша», пообещал помочь семье Грачевского. Он подчеркнул, что его коллега всегда оставался молодым. Коварная и беспощадная болезнь оборвала жизнь полного творческих планов и любви человека. Телеведущий призвал сделать все возможное, чтобы «сломить проклятую эпидемию».