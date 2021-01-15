Стало известно, почему Кардашьян и Уэст не спешат оформлять развод

Лос-Анджелес, 15 января. Несмотря на многочисленные сообщения СМИ о предстоящем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста, выяснилось, что их четверо детей до сих пор ничего не знают о расставании родителей.

В начале года американские СМИ сообщили, что рэпер и звезда реалити-шоу планируют расторгнуть брак. Инсайдеры уверяли, что Кардашьян уже наняла звездного адвоката по разводам Лауру Уэссер. Источники также заявляли, что Ким перестала носить обручальное кольцо, и новогодние праздники супруги провели раздельно.

«Дети ничего не знают о проблемах родителей. Они привыкли к тому, что отец живет в другом штате», — сообщил источник из окружения семью изданию Us Weekly.

По данным издания, Кардашьян давно задумалась о разводе. Она уже более двух лет намеревается расстаться с супругом, но не находит для этого подходящего времени. Звездные родители воспитывают четверых детей. По данным издания, рэпер планировал забрать их вместе с собой на ранчо в Вайоминг.

Официальных комментарий от пары пока не последовало. Некоторые СМИ полагают, что «развод» мог стать пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Кардашьян продолжает публиковать новые снимки в соцсетях. На этот раз фанаты обратили внимание на видео в Instagram, на котором видно, что теледива все еще носит обручальное кольцо.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в мае 2014 года. Для светской львицы этот брак стал третьим. В 2020 году Ким впервые сообщила о проблемах со здоровьем у ее супруга — Уэст страдает от биполярного расстройства личности. В один момент, на фоне ухудшения самочувствия, рэпер наговорил много лишнего, в том числе и того, что касается его с женой отношений. В соцсетях он обвинил жену в измене.