Варламов оскорбил посла Южного Судана, пытавшегося защитить блогера

Москва, 15 января. Блогер Илья Варламов, задержанный 13 января в Южном Судане, оскорбил посла этой страны в РФ Чол Тонг Маяй Джанга.

В среду Варламова, его жену Любовь, редактора «Медиазоны» Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга задержали в Южном Судане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что задержанные россияне были отпущены на свободу и решается вопрос об их возвращении на родину. В российском посольстве в Уганде заявили, что против туристов не выдвигались обвинения.

В четверг в своем блоге Варламов сообщил, что их «депортируют» из страны. По его словам, их с Верзиловым вызвали в министерство печати, где якобы сообщили, что они «своими действиями испортили многовековую российско-южносуданскую дружбу». Перед депортацией, по словам блогера, им необходимо дождаться результатов тестов на коронавирус.

При этом он нелестно высказался о после Южного Судана в России, назвав его «удивительным чудаком». Ранее дипломат в беседе с РИА Новости заявил, что ни Варламов, ни его спутники перед поездкой не обращались за визой в посольство страны. При этом он призвал российских туристов обязательно оформлять визу в посольстве в Москве и получать подробную информацию о том регионе, в который они собираются отправиться.

«Надеюсь, его вышлют в прекрасный Южный Судан из холодный Москвы», — резюмировал свой пост Варламов, комментируя заявление посла.

Напомним, по словам Варламова, в Южном Судане к ним подошли «какие-то» военные, чтобы обыскать багаж. Подозрения у правоохранителей вызвал пульт от дрона, а сам гаджет у них забрали еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Специалисты Центра нарушений прав человека, анализируя произошедшее, обращали внимание на тот факт, что Консульский департамент МИД РФ предупреждает на официальном сайте о запрете фото- и видеосъемки мостов, правительственных и армейских зданий в Южном Судане. Использование дронов в этой стране находится под запретом.

Как сообщал ФАН, российская либеральная пресса, а также иностранные источники, ссылающиеся на нее, в своих текстах о задержаниях Варламова не стали объяснять обстоятельства и причины задержания. Арест представили так, будто никаких оснований на это не было, а материалы об освобождении закрепили сообщением о пытках. При этом эти же СМИ проигнорировали информацию о задержании в Ливии российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.