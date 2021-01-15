Не имеющий аналогов в мире магнитный кондиционер создадут в России

Москва, 15 января. В России начали разработку климатической установки, не имеющей мировых аналогов. Как сообщили ФАН в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», уникальное оборудование будет работать благодаря магнитокалорическому эффекту.

Разработкой магнитного кондиционера занимаются специалисты НПО «Электромашина», входящего в состав «Уралвагонзавода», вместе с Челябинским государственным университетом. Предполагается, что климатическая установка будет экологичной и экономичной в части потребления электроэнергии.

Заместитель гендиректора, главный конструктор НПО «Электромашина» Василий Кардаполов сообщил, что по данному вопросу уже прошли несколько совещаний, и специалисты завода и физического факультета ЧелГУ определили план совместных работ.

«Сейчас идет сборка экспериментального образца. В этой совместной работе «Электромашина» будет играть роль индустриального партнера», — уточнил он.

В проекте используют наработки ЧелГУ по созданию охлаждающих устройств, основанных на магнитокалорическом эффекте. Последние три года университет ведет многообещающий международный проект по сжижению природного газа. Экспериментальный образец должен быть готов через три-четыре месяца.

«Мировые лидеры по производству климатических систем имеют образцы магнитных кондиционеров, которые при комнатных температурах позволяют получить охлаждение на два-три градуса. Для того чтобы выйти на промышленный уровень, необходимо достичь перепада температур порядка 15–20 градусов. Соответственно, нам нужно поднять эффективность применения данного эффекта в пять-шесть раз», — отметил начальник отдел систем жизнеобеспечения Айдар Бурибаев.

Кардаполов подчеркнул, что «подобных климатических установок в мире не существует». Российский кондиционер будет отличать от традиционных компактность и безопасность для экологии. Инженеры уверены, что у разрабатываемой инновационной климатической системы в ближайшее десятилетие не будет конкурентов.