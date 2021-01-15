Российские войска получили новейшие танки Т-80БВМ от Омсктрансмаш

Омск, 15 января. Минобороны РФ получило новые танки Т-80БВМ, произведенные Омским заводом транспортного машиностроения, сообщили ФАН в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

Прежде чем отправить танки на вооружение российской армии, боевые машины тщательно проверили в рамках нескольких испытаний. Специалисты проконтролировали качество изделий, состояние всех систем и механизмов, а также оценили соответствие танков заявленным техническим характеристикам.

Гендиректор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов отметил, что все обязательства перед минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа «были выполнены в установленный срок» благодаря слаженной работе коллектива.

«Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению гособоронзаказа 2021 года», — подчеркнул он.

Танк Т-80БВМ является усовершенствованной версией Т-80БВ и разработан АО «Омсктрансмаш». Благодаря модернизации у боевой машины возросла огневая мощь, защищенность и маневренность. В российские войска танки поставляются с 2019 года.

Омский завод, являющийся крупнейшим предприятием Сибирского региона, входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод», в периметре которого более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами.