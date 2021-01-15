Памятная табличка Борису Грачевскому может появиться в Москве

Москва, 15 января. В Москве могут установить памятную табличку художественному руководителю тележурнала «Ералаш» Борису Грачевскому, скончавшемуся в четверг от коронавируса. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я знал, что ему все тяжелее и тяжелее становилось. Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — заявил Герасимов ТАСС.

Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в декабре. В начале января его подключили к аппарату ИВЛ, а после ввели в медикаментозную кому. 10 января его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила журналистам, что врачам удалось стабилизировать состояние режиссера. Его друг, актер и телеведущий Владимир Долинский также заявил, что у Грачевского после выхода из медикаментозного сна отслеживается положительная динамика в результате лечения.

В четверг стало известно, что состояние режиссера резко ухудшилось. Его вновь ввели в кому, однако врачи были бессильны, вечером Грачевский скончался.

Грачевский в марте отметил 72-й день рождения. В 1974–1984 годах он был директором «Ералаша», а с 1984 года — художественным руководителем. Среди его наград — ордена Почета и Дружбы.

Вспоминая о последних днях жизни режиссера, его друг, актер Станислав Садальский подчеркивал, что Грачевский был веселым и шутил в больнице, даже когда его состояние было тяжелым.