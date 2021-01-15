 Садальский: Даже в последние дни Грачевский был веселым и шутил

Москва, 14 января. Актер Станислав Садальский признался, что известия о смерти его друга, художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского лишили его дара речи.

Вечером в четверг супруга режиссера Екатерина Белоцерковская сообщила о смерти Грачевского. По предварительным данным, причиной стал COVID-19.

«Умер Боря Грачевский. Звонят, просят что-то сказать, а я не знаю, что сказать, — написал Садальский на своей странице в Facebook. — Вот такой страшный год — подарил ребенка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил».

Подписчики актера также признаются, что новость о смерти Грачевского стала для них трагедией.

«Пустил слезу! Очень жаль, он учил нас добру!» — пишет в комментариях пользователь Василий Каблов.

«Эх, «ковидные метели» — нет Грачевского на свете! Взрослые осиротели… И, конечно, дети», — добавил поэт Александр Раю.

Немногим ранее слова скорби высказала телеведущая Лера Кудрявцева. Она отметила, что помнит Грачевского всегда с улыбкой и в хорошем настроении.

«Боря дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — написала Кудрявцева в Instagram.

Режиссер был госпитализирован с коронавирусом еще в декабре. Чуть позже Садальский опубликовал фотографии из больницы и рассказал, что Грачевский лежит в палате на аппарате подачи кислорода. Иногда он мог дышать самостоятельно, без медицинской аппаратуры.

После Нового года его состояние ухудшилось, врачи перевели его на аппарат ИВЛ, а после ввели в искусственную кому. В какой-то момент ему стало лучше, однако в четверг Грачевского вновь ввели в кому.