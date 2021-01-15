Лера Кудрявцева: Грачевский подарил столько улыбок и тепла людям

Москва, 14 января. Художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский всегда был в хорошем настроении и дарил людям тепло и улыбки, заявила телеведущая Лера Кудрявцева, узнав о кончине режиссера.

«Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит. Боря дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — написала она на своей странице в Instagram.

Вечером в четверг супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила о его смерти. По предварительным данным, причиной стал COVID-19.

С заражением коронавирусной инфекцией Грачевского госпитализировали еще в декабре. Перед самым Новым годом в беседе с ФАН он сообщил, что ему делают капельницы, используют кислородную маску. Он добавил, что поражение легких по результатам компьютерной томографии «достаточное», но не стал уточнять конкретные цифры.

Седьмого января режиссера подключили к аппарату ИВЛ, а спустя два дня стало известно, что его ввели в медикаментозную кому. В какой-то момент Грачевскому стало лучше, он пришел в сознание, однако в четверг его вновь ввели в искусственную кому, из которой он уже не вышел.

Грачевский — член Российской академии кинематографических искусств, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году его наградили орденом Почета, в 2010 — вручили премию правительства России в области культуры. В 1974 году он совместно с драматургом Александром Хмеликом организовал киножурнал «Ералаш». В 2009 году вышел первый полнометражный фильм режиссера «Крыша».