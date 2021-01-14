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Экономика

Профсоюзы просят сделать накопительную часть пенсии для россиян добровольной

Профсоюзы просят сделать накопительную часть пенсии для россиян добровольной

Москва, 14 января. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила премьер-министру Михаилу Мишустину вывести накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В письме на имя Мишустина, опубликованном на сайте ФНПР, напоминается, что «замороженные» отчисления на накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года идут на страховую часть. Однако это приводит к тому, что сокращается объем трансферта Пенсионного фонда РФ на обязательное пенсионное страхование. Кроме того, с каждым годом, говорится в письме, растет ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

«Считаем, что накопительный компонент должен быть выведен из системы ОПС и переведен в добровольную схему без ущерба для сформированных пенсионных прав работников», — подчеркивается в письме.

Профсоюзы просят сделать накопительную часть пенсии для россиян добровольной

Ранее в четверг ПФР напомнил россиянам условия выхода на пенсию в 2021 году. Претендовать на получение страховой пенсии по старости в этом году могут женщины в возрасте от 56,5 лет, которые родились в первой половине 1965 года, а также мужчины, родившиеся в первой половине 1960 года. Важным условием для получения этой выплаты является стаж пенсионных прав не менее 12 лет и размер пенсионного коэффициента не менее 21.

Напомним, что проверить свой уровень пенсионных коэффициентов можно на официальном сайте ПФР или через приложение и сайт «Госуслуги». Если россиянин не набрал достаточное количество коэффициентов и стажа, то назначение страховой пенсии по старости будет отсрочено.

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