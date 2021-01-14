В Госдуме ищут возможность повысить статус учителя до госслужащего 

Санкт-Петербург, 14 января. Современная школа работает по принципу «Ребенок всегда прав», поэтому учебное заведение лишено каких-либо средств воздействия на нарушителей школьных правил. Как можно справиться с этой проблемой, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР, зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сегодня ученики школ пишут заявление в прокуратуру по каждому поводу. Потом проходят проверки, и учителя вместе с директором наказывают. Поэтому нужно подготовить поправки регламента образовательного процесса, которые максимально сократят нарушение прав учителей», — заявил Зайцев.

Депутат подчеркнул, что необходимо повысить статус учителя до государственного служащего. По его мнению, законодательство в данном случае нужно менять серьезно, и Министерство просвещения уделяет данному вопросу повышенное внимание.