21 января во всем мире отмечают один из самых необычных и приятных праздников — Международный день объятий. Появилась эта праздничная дата не так давно — в 70-х годах XX века. Но очень быстро обрела народную любовь и популярность. Ведь объятия по праву считаются одним из признаков любви и благополучных отношений. И в этот день все желающие могут передать свою любовь и просто хорошее настроение, обнимая не только близких, но и совсем незнакомых людей. ФАН поддерживает традицию Дня объятий и готов поделиться с вами историей этого праздника.

Как появился международный праздник День объятий

Основателем Дня объятий по легенде стал молодой мужчина по имени Хуан. Прилетев в Австралию в не самый простой период своей жизни, парень не дождался того, кто должен был его встретить. Расстроился еще больше, но решил исправить ситуацию. И очень скоро он с табличкой «Объятия бесплатно» стоял на выходе из аэропорта. Тут же к нему подошла женщина, которую тоже никто не встретил, и два одиночества соединились и обнялись. Так в Сиднее начался флэшмоб длинною в несколько десятков лет.

70-е годы прошлого века прошли под знаменем хиппи, для которых девиз Make love, not war, который приблизительно переводится как «люби, а не воюй», был программой всей жизни. Поэтому неудивительно, что «обнимашки» быстро прижились в народе, особенно в студенческой среде.

Не сразу, но славная традиция перебралась сначала в Европу, а в 80-х годах и в Америку. И уже после этого праздник по праву стал называться International Hug Day — Международный день объятий. Это его официальное название. В Россию День объятий пришел в 90-е, когда наша молодежь пребывала в поиске новых форматов взаимоотношений. В нелегкие для страны годы многим нужна была подобная поддержка. С тех пор «обнимашки» шагают по миру и привлекают в свои ряды новых сторонников.

Почему этот праздник стал так популярен?

Психологи провели исследование, в котором подсчитали, что для того, чтобы ребенок вырос здоровым и уверенным в себе, ему требуется от пяти до восьми объятий в день. Просто так, безо всякого повода, как способ передать свое хорошее отношение и любовь. Когда люди обнимаются, у них снижается моральное и физическое напряжение, тело расслабляется, приходит ощущение тепла и безмятежности. Даже единоразовые объятия продолжительностью несколько секунд произведут благоприятный эффект и помогут бороться со стрессом и депрессивными мыслями. Оптимально, конечно, когда с вами на протяжении всей жизни есть рядом тот, кого хочется обнять и получить от него такую же поддержку. Владельцы домашних питомцев также прекрасно знают о любви своих животных к поглаживаниям и «обнимашкам». Так что, обнимайтесь с вашим четвероногим другом на здоровье, тем более если ваш партнер далеко!

Что несут нам объятия с другим человеком? Обнимая друг друга, люди вкладывают в этот жест любовь, благодарность, прощение. Пообнимайтесь после чашки утреннего кофе с близкими — и это значительно улучшит ваше самочувствие! Все-таки не зря психологи посвятили «обнимашкам» немало своих трудов, в которых они утверждают, что объятия чудодейственным образом сказываются на организме:

• улучшают настроение, оздоравливают, помогают организму омолодиться;

• счастливые люди реже болеют и почти не впадают в грусть-тоску;

• объятия помогают принять свое тело, и человек начинает лучше о нем заботиться;

• во время объятий в организме вырабатываются гормоны счастья эндорфины, организм расслабляется, отпускает телесные зажимы;

• тактильный контакт помогает образованию еще одного гормона — окситоцина, это позволяет относится к окружающим с доверием, что очень важно, когда люди живут вместе;

• кроме этого вырабатывается гормоны серотонин и дофамин, они помогают человеку успокоиться и прийти в равновесие;

• во время объятий вы обмениваетесь энергией с другим человеком, иногда это нужно, чтобы «запустить» свой собственный поток энергии;

• обнимая другого, мы можем лучше его понять, встать на его место и посочувствовать его в разных ситуациях;

• объятия способствуют повышению самооценки в целом, снимают скованность и зажатость; помогают уменьшить негативные последствия стресса;

• недостаток телесного контакта может привести к депрессии; не случайно женщины, которые считаются более эмоциональными, склонны «профилактически» обниматься чаще, чем мужчины.

Кроме того, во время объятий у человека стабилизируется кровообращение и сердцебиение, повышается иммунитет, снижается давление, укрепляется сон. Вот сколько пользы можно получить от простого прикосновения друг к другу.

Как проходит празднование Дня объятий

Самое главное в этот праздничный день — подарить свои объятия как можно большему количеству людей: близким, друзьям или незнакомцам. Важно понимать, что такие прикосновения не носят никакого интимного подтекста, это лишь способ признать ценность другого человека. При этом принято говорить добрые слова и пожелания, много и щедро улыбаться, передавать позитивный настрой.

А своей «половинке» можно в этот день подписать открытку в виде сердечка, как на День влюбленных, и сделать маленький презент. Подарить можно все, что угодно — конфеты, воздушные шары, мягкую игрушку. Последнее будет особенно актуально, ведь плюшевый мишка или заяц — это вещи из детства, времени, когда мы особенно любили мамины и папины объятия. А самые смелые могут повторить то, что сделал пассажир Хуан в Сиднейском аэропорту — написать табличку с призывом обняться. Ее можно оформить в виде большого постера с «фоном»-коллажем из людей, котиков или зайчиков и дополнить немного шутливыми, но теплыми словами — например, «Хочу обнимашек!», «Давай обнимемся!», «Не проходи мимо! Обними!».

Наверняка в вашем городе в День объятий студенты и школьники организуют посвященный ему флэшмоб. Попробуйте заранее выяснить место и возможные знаки отличия участников. Такими отличиями могут быть как простая белая футболка, так и, например, значок или ленточка на запястье. Присоединяйтесь сами и пригласите своих друзей. Придумайте специальные слова-обращения к прохожим, призванные помочь установить эмоциональный контакт и настроить их на позитив. Обнимайтесь только с теми, кто улыбается вам в ответ и демонстрирует готовность ко взаимодействию.

Пример того, как проходил День объятий в Москве на Арбате

Все гости столицы и случайные прохожие, которые прогуливались в этот день по Старому Арбату, стали свидетелями праздничного флэшмоба с участием нескольких групп молодых людей. Они буквально носились с одного конца улицы на другой. При этом девушки и юноши не забывали обнимать и поздравлять друг друга, и делали они это так часто, как часто проходили мимо друг друга. Было заметно, что все действие приносило им особенное удовольствие. Некоторые из них стояли с плакатами, на которых были написаны слоганы, посвященные Дню объятий.

Другие обращались к прохожим с предложением немедленно обняться. На девушках были нарядные платья и смешные головные уборы, а в руках они держали плюшевых мишек и других зверюшек. Все это действо сопровождалось музыкой и танцами, причем продолжалось оно с раннего утра и до самого позднего вечера. Быть может, с непривычки такая активность покажется немного странной. Но попробуйте немного расслабиться, отбросить условности и присоединиться к ней — и вы наверняка получите огромный заряд бодрости, любви и позитива.