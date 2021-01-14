Эфиопия восстанавливает электроснабжение в пострадавших от войны районах Тыграя

Аддис-Абеба, 14 января. Эфиопия восстанавливает электроснабжение населенных пунктов в западной части штата Тыграй, пострадавших во время боевых действий между правительственными войсками и сторонниками сепаратистской партии «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ).

Конфликт между республиканским правительством и НФОТ, начавшийся 4 ноября прошлого года, формально продлился 24 дня, до взятия вооруженными силами страны столицы проблемного штата — Мекеле. Однако части руководства «Фронта» удалось бежать. В начале декабря премьер-министр республики Абий Ахмед объявил о старте восстановления инфраструктуры пострадавшего региона.

Директор по коммуникациям компании Ethiopian Electric Power, занимающейся ремонтными работами, Могес Меконен в интервью для Эфиопского информационного агентства (ENA) отметил, что отступающие отряды сил сепаратистов умышленно повредили высоковольтные линии электропередач, связывающие города Тыграя.

«Линии электропередач в различных частях региона были намеренно разрушены. Они разбиты, их нельзя быстро и легко отремонтировать. Эти повреждения полностью нарушили электроснабжение», — заявил Могес Меконен.

Он сообщил, что большинство населенных пунктов в восточной части региона, в первую очередь Мекеле, уже подключены к станции. На западе штата проведены обширные восстановительные работы, и в ближайшие несколько дней к сети присоединят города Адва и Аксум.

Ранее армия Эфиопии в результате спецоперации в труднодоступном горном ущелье захватила одного из идеологов НФОТ Себхата Нега. Вместе с ним в руки правительственных войск попали еще восемь высокопоставленных членов «Фронта».