Кострома — древний город, расположенный в верховьях реки Волги, сохранивший уникальный исторический внешний вид. Также город является частью известного туристического маршрута «Золотое кольцо» — настоящей его жемчужиной, местом паломничества российских христиан. По приблизительным подсчетам, сюда приезжает около миллиона человек в год. Помимо самой Костромы, интересны также и ее окрестности, известные первозданными природными оазисами. Не случайно поэты и путешественники во все времена посвящали городу трогательные стихи. Кроме того, именно в Костроме находится резиденция русской Снегурочки, и совсем недавно с целью популяризации семейного отдыха россиян Министерство туризма РФ выступило с инициативой создания особого железнодорожного маршрута: Москва-Великий Устюг-Кострома, который с комфортом доставит вас в вотчины Деда Мороза и его любимой внучки. Тем временем ФАН предлагает обзор самых интересных мест в Костроме.

Что посмотреть в Костроме за 1-2 дня?

Свой путь по старинному русскому городу можно начать с осмотра Торговых рядов, которые находятся в самом центре Костромы. Эта достопримечательность сохранила свой исторический внешний вид, и во время прогулки вы в полной мере почувствуете атмосферу русского города середины XIX века. Ряды выстроены особым образом — каре, каждая секция имеет свое название — Красные ряды, Пряничные, Масленичные, Мучные, Рыбные, Овощные. Изначально постройки были деревянными, но в пожаре 1773 года они почти полностью сгорели и на их месте построили уже каменные здания. Строительство этого архитектурного ансамбля продолжалось не одно десятилетие.

Украшением Торговых рядов смело можно назвать пятиглавую Спасскую церковь, возведенную в 1766 году. Как и многие здания исторических времен в Костроме, храм был выстроен на деньги купцов-меценатов, одним из которых был Стефан Белов. В «лучших» традициях советских времен, в начале прошлого века в церкви находился склад, а колокольня была разобрана. Позже в помещении находился филиал Костромского музей-заповедника, а с 2007 года храму вернули его изначальный статус. Сегодня в Спасской церкви идут богослужения.

Прогуливаясь по одной из главных улиц Костромы — проспекту Мира, вы не сможете не восхититься монументальным строением с колоннами — зданием Драматического Костромского театра имени Александра Николаевича Островского. Это один из старейших театров страны, на его подмостках выступали известные артисты разных эпох. Основан Театр драмы в 1808 году, но свое персональное здание возникло у него лишь в 1863 году. Театр настолько популярен, что свободных билетов сюда не достать даже в будни. Вот почему заядлому театралу следует побеспокоиться об этом заранее.

Пожарная каланча Костромы, наряду с Торговыми рядами и театром Драмы — одна из самых старинных архитектурных достопримечательностей города. Построена башня в 1824 году и местные жители очень ею гордятся. Нарядный фасад каланчи походит, скорее, на дворец, а вышка — на церковную звонницу. Строение совсем не декоративное и до некоторых времен применялось по своему строгому назначению, а сегодня в стенах каланчи работает городской музей.

Музей династии Романовых был организован в канун революционного переворота в стране — в 1913 году. Именно тогда дому Романовых исполнилось 300 лет. По задумке авторов, экспозиция музея должна была рассказывать об истории рода Романовых, который берет свое начало именно в Костроме, а также о не менее известной династической фамилии Годуновых. Принимать посетителей музей начал в 1945 году, сменив название на «Костромскую картинную галерею». Чуть позже он стал называться «Костромским государственным историко-архитектурным и художественным музеем». Сегодня музейный комплекс включает в себя целый ряд исторических объектов: Торговые ряды, каланча, губернаторская усадьба, Музей деревянного зодчества, Дворянское собрание. Коллекция экспонатов всех филиалов насчитывает свыше 500 тысяч экземпляров, они представляют многогранную историю Костромы и ее почетных жителей.

На улице с очень колоритным названием — Молочная гора, расположилась еще одна городская достопримечательность — Музей природы Костромской области. Его здание высотой в три этажа в разные времена принадлежало коммерческой бирже и типографии, и лишь в 2002 году стало музеем. Экспонаты в виде диорам расскажут вам о богатой костромской природе, сохранившей поистине редких представителей животных и птиц, а также насекомых.

Богоявленский Анастасьинский монастырь был создан учеником Сергия Радонежского в XV веке. Как и многие постройки того времени, монастырь не раз побывал в пожаре, но каждый раз его восстанавливали заново. Самым примечательным на территории монастыря храмом можно назвать Богоявленский собор, построенный в 1559 году. Историки считают его самой старой каменной постройкой в городе.

Еще один храм, достойный внимания путешественников — Церковь Воскресения Христова на Дебре, возведен в XVII веке. Строительство велось почти 50 лет из-за пожаров и эпидемии чумы. В советское время храм служил складским помещением, и лишь в 1967 году здесь начались реставрационные работы. Сегодня храму полностью вернули его статус и отдали во владение епархии.

Церковь Ионна Златоуста упоминается в летописях в начале XVII века. На месте нынешнего строения находились сразу два храма — «летний» и «зимний». Второй из них как раз и носил имя Златоуста. Каменная церковь построена в середине XVIII века. Интересен тот факт, что работал храм и в эпоху Советского Союза, не закрываясь.

Городские памятные места, посвященные известным персонажам Костромы

Каждый российский школьник знаком из курса истории с именем народного ополченца и просто героя — Ивана Сусанина. О том, был ли Иван реальным персонажем или это образ собирательный, эксперты спорят до сих пор. Местные старожилы говорят, что в каждой костромской деревне был свой Сусанин. Подвиги этих людей, спасавших родные земли от польских захватчиков, живы в народной памяти. От имени благодарных потомков в Костроме на площади Сусанина в 1851 году был построен одноименный бронзовый памятник. В период советской власти он был демонтирован, так как «пропагандировал служение царю». Однако уже в 1967 году скульптуру восстановили, но уже из известняка. Полюбоваться монументальным Иваном Сусаниным и сделать фото на память можно, прогулявшись по Сусанинской площади.

На этой же площади находится еще один памятник, но уже сказочному персонажу — Снегурочке, которая по преданиям родилась именно в Костроме. Почему в Костроме, а не в Великом Устюге? Ответ на этот вопрос нужно искать в архивах историков. По мнению экспертов, прообразом современной Снегурочки служит древнеславянское божество Кострома, сестра Ивана Купалы. По легенде, злое существо Сирин околдовало брата и сестру и заставило их пожениться. Когда Кострома пришла в себя и осознала происшедшее, то с горя утопилась в реке. А затем воскресла и обрела вид цветка Иван-да-Марьи (другое название — Купала-да-Мавка).

У Снегурочки есть и свой домик — называется он Резиденция Снегурочки и представляет собой бревенчатый терем, где гостей радушно встретят и сама девица-хозяйка, и кот Баюн, и Домовой. Терем не простой, в нем несколько этажей, крыльцо и балкончик, а вокруг домика находится дворик с колодцем и амбаром. Одно из помещений называется Ледяная комната, температура здесь постоянно поддерживается около -14 градусов. Помимо фигур «хозяев» терема, вы увидите и их помощников — зайцев, оленей и других животных. Прекрасная экскурсия для детишек!

Но вернемся на площадь Сусанина, чтобы завершить перечень достопримечательностей. Кроме памятников Ивану Сусанину и Снегурочке, на площади есть и более современные скульптуры — например, памятники голубю и таксе. И, конечно же, находясь на площади, невозможно упустить из виду уже упомянутую башню Пожарной каланчи Костромы.

Прогулявшись по набережной Волги, обязательно загляните в Беседку Островского. Так жители города называют ротонду, украшающую берег реки. Беседка была построена в 1956 году взамен прежней деревянной. Предшественница стояла ближе к воде и венчала бульвар на крепостном валу. Считается, что, проводя в беседке время в раздумьях, Островский создал свою Снегурочку. А самые «смелые» гиды рассказывают гостям города, что именно отсюда Снегурочка и бросилась в воду, околдованная злым духом. В этой беседке был снят эпизод фильма «Жестокий романс», после чего она приобрела небывалую популярность у туристов. Место живописное как для осмотра, так и для небольшой фотосессии.

Как прокатиться на Новогоднем поезде Москва-Кострома-Великий Устюг?

Путешественники, которые запланировали визит в вотчину Деда Мороза и Снегурочки, могут прокатиться туда из Москвы на специальном поезде «выходного дня». Такой маршрут разработан в рамках развития отечественного туризма и очень удобен для тех, кто хочет интересно провести выходные. Поезд отправляется из Москвы с Ярославского вокзала и прибывает сначала в Великий Устюг, в утренние часы, а затем, вечером того же дня, отправляется в Кострому. Времени как раз достаточно для осмотра главных городских достопримечательностей. Расписание рейсов действует не только в новогодние каникулы, но и в феврале, и в марте.

Куда сходить с детьми в Костроме?

Осмотр «сказочных» мест в Костроме можно продолжить посещением вместе с детьми Кукольного театра. Костромской театр Кукол — один из самых старейших на территории России — дает свои представления с 1936 года. Первый спектакль был поставлен силами энтузиастов, которые даже не имели актерского и театрального образования. Называлось это историческое представление «Лисичка-сестричка». Сегодня в составе Кукольного театра работают более 20 профессиональных актеров, а репертуар по-прежнему строится на русском старинном фольклоре, сказках и преданиях.

Здание театра, безусловно, заслуживает отдельного внимания. Построено оно было за 40 лет до открытия в нем театра, на пожертвования горожан и деньги меценатов, имена которых известны всем россиянам — Федор Шаляпин, Мария Ермолова, Мария Савина. Поначалу здесь работала народная читальня имени драматурга Александра Николаевича Островского. Со временем библиотека «подвинулась», и в здании был организован целый культурный центр с собственными театральным уголком и лекторием. В 1920-х годах помещения окончательно отошли Театру юного зрителя, который чуть позже стал кукольным. Внешне здание театра напоминает волшебный замок с башенкой и красивым крылечком. Наверное поэтому оно так полюбилось кинематографистам — например, в фильмах «Жестокий романс» и «Очи черные» здание «исполняло роль» железнодорожной станции.

Путешественники самого младшего возраста, да и многие взрослые, оценят местную игрушку-свистульку, созданную мастерами села Петровское. Она абсолютно экологична, сделана из чистого природного материала — глины, и покрыта лаковой лазурью. Каждая свистулька — отдельный сказочный персонаж или фигурка животного — украшена местным орнаментом, который наносится на игрушку способом выдавливания. Незатейливая вещица привлекает внимание очень колоритным исполнением: яркие цвета от золотисто-коричневого до темно-зеленого, смешные мордашки и позы фигурок. В городе создан целый музей, посвященный петровской свистульке, где представлено более 1000 различных экспонатов, среди которых игрушки от известных костромских мастеров.

Необычные достопримечательности Костромы

По окончании Великой Отечественной войны в планах советского правительства было затопление фрагмента костромских земель в рамках строительства Горьковской гидроэлектростанции. Под затопление попадали многочисленные памятники русской архитектуры. Нужно отдать должное, советская власть предприняла целый ряд мер по спасению древнерусского зодчества и часть памятников была перемещена ближе к Ипатьевскому монастырю в Кострому. Так появился музей-заповедник «Костромская слобода». Его экспонаты — храмы и постройки бытового назначения: церковь Ильи Пророка из Верхнего Березовца, Собор Пресвятой Богородицы из села Холм, храм Всемилостливого Спаса из Фоминского, а также дома крестьян, бани, мельницы и амбары XIX века.

Ни в самой Костроме, ни в ее окрестностях не существует мест, где бы велась добыча золота или серебра. Здесь также не добывают и не обрабатывают драгоценные камни. Однако, вопреки этим фактам город носит статус ювелирной столицы России — причем, уже не один век. Добрую половину украшений, производимых в России, изготавливают именно в Костроме, и традиции эти уходят в глубь времен. Помимо многочисленных ювелирных лавок и магазинов, путешественникам будет интересно посетить музей, посвященный тонкостям ювелирного искусства, ведь здесь можно увидеть очень необычные экспонаты из драгоценных металлов. Кроме привычных колец, подвесок и браслетов, в музейной коллекции также есть статуэтки, миниатюры храмов, иконы из золота и серебра и многое другое.

Что привести в подарок из Костромы?

Лен — настоящая гордость всей Костромской области. Не зря Кострому также называют столицей льна. Костромской лен наделен богатой и плотной текстурой и прочным волокном с добавлением шелка. Он тонкий, почти прозрачный и, что немаловажно — имеет длину больше метра. Об экологичности льняных вещей также известно многим, поэтому любое изделие из этого материала будет служить вам не один год и радовать внешним видом. Ассортимент льняных вещей в Костроме очень большой: постельное белье, скатерти, шторы, одежда с кружевной отделкой или вышивкой.

Если позволяет бюджет, побалуйте себя покупкой эксклюзивных вещиц из золота и серебра. Ассортимент украшений настолько велик, что удовлетворит практически любой вкус. Не зря в Кострому организуют отдельные тематические туры по ювелирным мастерским. Цены на некоторые золотые и серебряные изделия вас могут приятно удивить.

В деревне Петровское Костромской области появились на свет забавные сувениры — керамические свистульки, как «побочный продукт» производства глиняных горшков. Свистульки делают в виде фигурок Макоши — древней богини славян, а также райских птиц, мифических животных и людей. Поделки выдержаны в коричневато-зеленой цветовой гамме и покрыты лаком. Главное, что отличает каждую свистульку — это ее выраженная индивидуальность. Такие игрушки очень любят дети, так что смело приобретайте такой сувенир в подарок близким и друзьям.

Еще один символ языческой костромской культуры — обрядовая кукла Кострома. В древности ее делали для жертвоприношений, но постепенно кукла обрела роль оберега. Фигурка Костромы напоминает женскую, но не имеет лица. Таковы давние традиции — чтобы кукла не обрела душу и не стала объектом колдовства, она должна оставаться безликой. Сувенир в виде куклы Костромы несет в дом только добро и может стать прекрасным подарком.

Вдохновленные автором Снегурочки — драматургом Островским, мастера Костромы создают и одноименные сувениры — миниатюрных снежных красавиц. Перед тем, как вручить такой презент, расскажите его получателю историю девушки из снега. В этом случае подарок обретет совсем другой смысл и станет особенно дорог.

Из съедобных сувениров стоит обратить внимание на костромской сыр. В городе работает несколько сыроварен, готовых предложить вам новые сорта сыра.

Необычным гастрономическим презентом из путешествия станет лосиное молоко. Этот продукт производят в пригороде Костромы, в единственном в мире подобном хозяйстве. Содержание аминокислот в составе лосиного молока в два раза превышает их концентрацию в молоке коровы, а жирность продукта достигает 8-10%. На вкус лосиное молоко несколько солоновато, но обладает волшебными свойствами и лечит заболевания желудка. В замороженном виде его без потерь качества можно хранить до полугода.