Этот страх иррационален. Он возникает даже тогда, когда человек осознает, что ему ничего не угрожает. Но он не может справиться с охватывающей его панической атакой. Головокружение, сердцебиение, дрожь в руках и коленях, чувство нехватки воздуха и единственное желание — выбраться наружу. Почему это происходит? Как называется страх замкнутого пространства? И как с ним бороться? На эти вопросы журналисту ФАН ответил психотерапевт, клинический психолог Николай Чадаев.

Понятие и причины клаустрофобии

Считается, что этому психическому расстройству подвержены только очень восприимчивые люди, да и возникает оно нечасто. Это мнение ошибочно. Не так давно ученые сделали вывод, что боязни замкнутого пространства или клаустрофобии подвержены от пяти до семи процентов населения планеты. А это ни много — ни мало, более 500 миллионов человек.

У каждого это состояние проявляется в разной степени: у кого-то менее выражено, у другого более интенсивно. Поэтому к врачу с такой проблемой обращаются единицы, а большая часть страдающих клаустрофобией пытаются справиться с ней самостоятельно.

«Клаустрофобия — это психопатологический синдром, — уточняет клинический психолог, — панический страх закрытых помещений. Возникает он по разным причинам. Первая и самая частая — стресс, пережитый человеком в замкнутом пространстве. Также он может быть связан с генетическими особенностями человека или нарушением функционирования головного мозга. Нередко клаустрофобию навязывают детям родители, когда регулярно и настойчиво обещают закрыть в наказание в темной комнате, говорят, насколько это страшно. В результате, информация внедряется в сознание ребенка, и он действительно начинает бояться закрытых помещений».

Обычно клаустрофобия развивается в детстве. Ей может предшествовать череда неприятных случаев, когда ребенок неоднократно оказывался запертым в шкафу, ящике комода, темной кладовке. Даже обычные прятки, которые затянулись надолго, могут стать спусковым крючком к развитию фобии. Но она может возникнуть и в результате одной-единственной стрессовой ситуации: когда ребенка наказали и отправили в помещение без окон и света. Или когда родители оставили ребенка одного в машине, а сами ушли. Аналогичные эмоции дети испытывают, оказываясь в толпе людей, теряя руку родителя. Стресс от пережитого может проявиться в будущем развитием клаустрофобии.

Но не только дети подвержены этому психическому нарушению. Оно возникает и у взрослых, и чаще всего вызывает собственное же неприятие и непонимание. Как можно бояться, если опасности никакой нет? Сложность расстройства в том, что человек осознает отсутствие угрозы, но контролировать собственные эмоции не в состоянии.

Как проявляется боязнь замкнутого пространства

Обычно страх возникает в тот момент, когда человеку нужно войти в помещение. И стоя на пороге лифта, у ступеней в метро или перед дверью собственной же квартиры, он ощущает выраженный внутренний дискомфорт. Этот дискомфорт только усиливается, ведь человек понимает, что зайти туда нужно обязательно, и пытается перебороть свой страх.

Зайдя в помещение, человек стремится открыть все окна — так эффект замкнутого пространства ощущается в меньшей степени. Старается находиться у двери, так спокойнее: если что-то случится, всегда можно первым выбежать наружу. При этом к навязчивым мыслям присоединяются вполне осязаемые физиологические признаки. Недостаток воздуха и головокружение, сердце бьется часто и буквально готово выскочить из груди, к горлу подступает тошнота. Дискомфорт может быть таким сильным, что справиться с ним можно единственным способом — только покинув помещение.

«Клаустрофобия — это совокупность страхов, — отмечает Николай Чадаев. — Это страх за свое здоровье, за ограничение свободы. Это боязнь удушья или смерти, страх сойти с ума или совершить какие-то непредсказуемые действия. Так как это совокупность страхов, если не заниматься своим состоянием, оно может привести к тяжелым психологическим последствиям. Заболевание не стоит на месте, если его не лечить, оно будет развиваться и может дойти до высшей степени психического расстройства».

По словам специалиста, сценарий развития болезни всегда одинаков, даже если начинается она по-разному. Несмотря на то, что степени клаустрофобии дифференцируются от легкой до тяжелой, болезнь всегда нарастает, а с годами только усугубляется. Начальная стадия, когда человек еще может контролировать собственные эмоции, попадая в стрессовую ситуацию, рано или поздно оборачивается тяжелыми паническими атаками.

Как избавиться от клаустрофобии самостоятельно

Это расстройство серьезно осложняет жизнь, привносит в нее десятки ограничений. Зайти в лифт, сесть в троллейбус, даже пройти медицинское обследование становится настоящим испытанием.

«В моей практике был случай, когда у женщины после стресса развился страх замкнутых пространств, — рассказывает Чадаев. — Женщина боялась заходить в метро и сначала преодолевала себя, но со временем ей становилось хуже, и она стала пользоваться наземным транспортом. В троллейбусе старалась держаться поближе к двери, но и это не помогало. Страх только нарастал, в транспорте возникали скованность и дрожь в руках и ногах. И со временем, проехав всего пару остановок, она выходила и добиралась до работы пешком».

Постепенно последствия психического расстройства приводят к изменению образа жизни человека. Он старается и вовсе не выходить на улицу, больше времени проводит дома. Пытается избегать общения, просто для того, чтобы не иметь необходимости ходить в гости или ехать с кем-либо на встречу. Он оказывается в социальной изоляции: добровольно отказывается ходить в кино, где темно, нет окон и не видно дверей. Отказывается от посещения театров, атмосфера которых его также пугает. Наконец, у него усугубляются проблемы с общением, и прежний образ жизни остается в прошлом, а на смену ему приходит затворничество.

Избежать этого сценария, конечно, можно. Клаустрофобия поддается лечению. Но важно понимать, что это не просто дурные мысли или навязчивое переживание, справиться с которым позволит правильный эмоциональный настрой. Это болезнь, которую нужно лечить, а для этого необходимо обращаться к специалисту.

«Облегчить свое состояние можно тренингами, самовнушением, — уточняет Чадаев. — Но достичь излечения самостоятельно не получится. Нужно обращаться к психологу, клиническому психологу или психотерапевту, обладающему соответствующим опытом и практикой. Есть ли у специалиста опыт коррекции клаустрофобии, нужно обязательно уточнить, так как специализации психотерапевтов и клинических психологов различаются. Обычно они работают с определенными психическими проблемами».

Как пройти МРТ при клаустрофобии

Боязнь оказаться в закрытом пространстве без возможности выбраться оттуда серьезно усложняет прохождение МРТ. Находиться в «трубе» пациенту приходится до 50 минут, а за это время страх даже при незначительности степени расстройства может вылиться в паническую атаку.

По словам клинического психолога, чтобы пройти МРТ, нужно правильно подготовиться к процедуре. Во-первых, проинформировать врача-диагноста о том, что у вас есть такая проблема. Не нужно стесняться, в своей проблеме вы не одиноки. По статистике, беспокойство во время МРТ испытывают до 37% пациентов, и врачи об этом прекрасно знают.

Как правило, доктора успокаивают и поддерживают пациентов. Подбадривают, говоря о том, что в аппарате есть аудиосвязь, и если вдруг станет страшно, всегда можно прервать процедуру. Нередко осознание присутствия врача рядом благодаря аудиосвязи помогает пациенту справиться со страхом.

Но если самоконтроль не спасает, не обойтись без лекарственных препаратов. В случае выраженных панических атак перед обследованием пациенту необходимо дать сильнодействующее успокоительное средство. Если и этот способ не подходит, остается медикаментозный сон. В состоянии сна пациент не чувствует ни страха, ни переживаний. Его сознание отключено, а значит, диагностику можно проводить без рисков.