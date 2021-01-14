Кого выберет Уганда: певец из трущоб против 76-летнего президента

Кампала, 14 января. Всеобщие выборы стартовали в Уганде в семь утра по местному времени и завершились в четыре часа дня. Граждане республики выбирали членов парламента, а также президента страны, которым уже в шестой раз может стать действующий глава государства.

Всего на высший пост зарегистрировано 11 кандидатов. Главные соперники – 76-летний президент Йовери Мусевени и оппозиционный лидер Роберт Кьягулани, известный под сценическим псевдонимом Боби Вайн. Помимо политической деятельности он занимается музыкой.

Выборы проходили в тревожной обстановке. Полиция и вооруженные силы страны опасались возможных провокаций со стороны оппозиции, но уверяли, что не допустят беспорядков во время голосования. Ситуация осложняется приказом Минсвязи о временной остановке работы социальных сетей и мессенджеров. Решению властей предшествовала блокировка аккаунтов госслужащих в Facebook.

Федеральное агентство новостей рассказывает про основных кандидатов и особенности выборов «по-угандийски».

Дедушка выборного поведения

Йовери Кагута Мусевени родился в 1944 году. Окончил престижную школу в городе Нтаре и университет Дар-эс-Салама в Танзании, получив степень бакалавра политических наук. Карьеру начинал в администрации угандийского президента Милтона Оботе. Боролся с режимом Иди Амина, захватившего власть путем военного переворота, для чего организовал повстанческую группировку «Фронт национального спасения».

После победы в 1979 году получил должность министра обороны в новом правительстве, но уже через год находился в оппозиции к правящей партии. Организовал движение «Армия национального спасения», с помощью которого развязал партизанскую войну и в начале 1986 года, после захвата столицы, занял пост главы государства.

За три десятилетия у власти провел в стране множество преобразований, направленных на улучшения условий жизни простых граждан и рост национальной экономики. В последние годы Мусевени все чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме, трайбализме, а также в нарушениях прав человека. При этом подавляющее большинство жителей Уганды родились уже после прихода действующего президента к власти и не могут на собственном опыте оценить масштаб изменений в стране.

Продолжительный срок пребывания Мусевени на высшем государственном посту стал результатом последовательных реформ в области избирательного законодательства. В 2005 году парламент Уганды отменил ограничение на максимальное количество президентских сроков, а в 2018 году ограничение на возраст кандидата и вовсе упразднили.

Все это позволило действующему лидеру Уганды в шестой раз подряд выдвинуться на выборах. С другой стороны, правом баллотироваться воспользовался и 24-летний Джон Катумба, которому по старым правилам было бы необходимо ждать еще 11 лет до «возраста согласия».

Швец, жнец и на дуде игрец

Главный оппонент 76-летнего лидера государства, Роберт Кьягулани, родился за четыре года до первого президентского срока старожила. Бизнесмен, политик и 38-летний артист с раннего возраста увлекался творчеством. Обучался танцам, музыке и драматическому искусству в престижном университете Макерере, который окончил в 2003 году.

Политической карьерой занялся недавно, в 2017 году. К тому времени он уже заслужил признание и был известным певцом даже за пределами Уганды. Остросоциальные тексты песен Кьягулани и имидж выходца из трущоб позволили ему быстро собрать вокруг себя большое количество сторонников, жаждущих перемен в жизни страны.

Артиста можно назвать классическим образцом оппозиционного кандидата-популиста, стремящегося избавиться от представителей действующей власти. Он баллотируется от партии «Платформа национального единства». В своих выступлениях указывает на необходимость улучшения систем здравоохранения, социальной защиты, безопасности, ликвидации стихийных бедствий, но не предлагает какого-либо конкретного плана дальнейшего развития Уганды.

Опыт против популярности

Несмотря на огромный опыт в управлении страной Мусевени и отсутствие такового у Кьягулани, оппозиционер представляет серьезную опасность для действующего президента. Во многом это обусловлено жесткими и недальновидными решениями властей, которые пользовались достаточно агрессивными методами противодействия неудобному кандидату, искусственно создавая ему имидж радикального борца с властью.

В ноябре певца задержали за организацию митингов, запрещенных в связи с пандемией коронавируса, что спровоцировало массовые протесты сторонников Боби Вайна. Люди несколько дней выходили на улицу, митинги сопровождались столкновениями с полицией. К моменту освобождения оппозиционера жертвами беспорядков стали 37 человек.

За две недели до голосования, 30 декабря прошлого года, Кьягулани вновь арестовали. В разгар предвыборной гонки. Поводом послужили санитарные ограничения на массовые мероприятия. Также полиция уверяет, что последователи оппозиционного кандидата подстрекали народ к столкновению с правительственными силами и мешали сотрудникам правоохранительных органов осуществлять обязанности.

В день икс власти вывели на улицы столицы Кампалы, где оппонент Мусевени имеет явное преимущество, дополнительные силы безопасности. Однако этот шаг сделал обстановку еще более тревожной.

После закрытия участков у Национального избирательного комитета Уганды будет 48 часов на подсчет результатов. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать не менее 50% голосов. Роберт Кьягулани заявил, что не признает результаты выборов, если они не будут прозрачными и независимыми.

Оба основных кандидата приняли участие в электоральном процессе. Боби Вайн исполнил гражданский долг около полудня. Мусевени проголосовал за 15 минут до закрытия участков. На кого падет выбор Уганды — вопрос. Люди разделились на два лагеря: одни доверяют знакомому и проверенному президенту, другие жаждут разнообразия.