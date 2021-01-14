Нападение боевиков на колонну ООН в Мали привело к гибели трех миротворцев

Бамако, 14 января. Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в результате боя с неустановленными боевиками в районе города Тимбукту в центральной части страны.

Бандиты остановили продвижение колонны сил Организации Объединенных Наций подрывом самодельного взрывного устройства, после чего начали атаку. В ходе столкновения погибли три миротворца из Кот-д'Ивуара, еще шестеро получили ранения. Авиация эвакуировала пострадавших.

Глава МИНУСМА Махамат Салех Аннадиф осудил удар по «голубым каскам», выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым миротворцам.

«Я глубоко сожалею о возобновлении нападений на национальные и международные силы, а также на гражданское население. Несмотря на сложную и непредсказуемую обстановку, МИНУСМА не пожалеет усилий для выполнения своего мандата», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении по поводу инцидента в Мали напомнил, что нападение на миротворцев – военное преступление. Он призвал власти страны выявить и привлечь к ответственности виновных в их гибели.

В конце прошлого года в центральной части страны группа боевиков атаковала правительственный конвой, двигавшийся по дороге между населенными пунктами Динангуру и Мондоро, неподалеку от границы с Буркина-Фасо. Военнослужащие отбили нападение и уничтожили около десяти террористов.

Комплексную многоаспектную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) создали в 2013 году. Это одна из самых опасных операций Организации. К концу 2020 года в стране погиб 231 миротворец, еще 358 пострадали в результате вооруженных столкновений с радикалами. В июне мандат МИНУСМА был продлен до середины 2021 года.