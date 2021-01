Контртеррористические силы ПНС Ливии вооружили голландскими Glock

Триполи, 14 января. Бойцы контртеррористических сил (CTF) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии могут использовать оружие, привезенное из Нидерландов в 2017 году для охраны посольства европейского государства, сообщает пользователь Twitter.

По данным источника, в ходе церемонии выпуска нового подразделения, вошедшего в состав силовых структур ПНС, у некоторых его членов были замечены австрийские пистолеты семейства Glock. Определить их точную модель по фотографии автор поста не смог, однако он считает, что они могли быть изъяты из контейнера в морском порту столицы североафриканской страны несколько лет назад.

Glocks (?)-

Confusing, as no finger grooves would indicate Gen 1/2/5, grip texture seems to indicate 1/2, but the thumb rest would be 3/4/5. pic.twitter.com/ZZrOtuiPjb