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Контртеррористические силы ПНС Ливии вооружили голландскими Glock

Контртеррористические силы ПНС Ливии вооружили голландскими Glock

Триполи, 14 января. Бойцы контртеррористических сил (CTF) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии могут использовать оружие, привезенное из Нидерландов в 2017 году для охраны посольства европейского государства, сообщает пользователь Twitter.

По данным источника, в ходе церемонии выпуска нового подразделения, вошедшего в состав силовых структур ПНС, у некоторых его членов были замечены австрийские пистолеты семейства Glock. Определить их точную модель по фотографии автор поста не смог, однако он считает, что они могли быть изъяты из контейнера в морском порту столицы североафриканской страны несколько лет назад.

Напомним, в 2017 году триполитанские группировки завладели стрелковым вооружением и средствами связи, поставленными для обеспечения безопасности посольства Нидерландов в Ливии. Известно, что среди разграбленного были Glock Gen 5, а также соответствующие боеприпасы к ним.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма наблюдения за режимом прекращения огня на территории Ливии.

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