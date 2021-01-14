Эксперт рассказал, что произойдет, если в технических вузах продлят дистант

Санкт-Петербург, 14 января. Начнут ли падать российские ракеты после полного перехода технических вузов на дистанционное обучение и насколько должна измениться стоимость обучения, рассказал ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Выше 60% студентов в России обучаются дистанционно, около 40% российских вузов работают в удаленном формате. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что решение о продлении дистанционного формата обучения будет принято после зимних праздников с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

«Ни в одной образовательной сфере невозможно ввести полное дистанционное образование, тем более в инженерной или технической. Конечно, ракеты будут падать, если дистанционный формат обучения продлят», — заявил Константин Иванов.

Однако, по его словам, без дистанционного образования тоже не обойтись, потому что определенное количество занятий ведется в этом формате. По мнению эксперта, во всем должна быть мера.

Он рассказал о вероятности изменения стоимости обучения в период пандемии.

«Стоимость платного обучения не снижалась. Но разговоры о его снижении постоянно идут. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения преподавателей, то их трудозатраты увеличились», — сообщил специалист.

Эксперт также отметил, что дистанционный прием экзаменов требует больше времени, потому что нужно переговорить с каждым студентом лично. В связи с этим стоимость обучения остается на прежнем уровне.