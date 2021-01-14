В Совете Федерации рассказали, как плата за обучение в вузах может быть снижена

Санкт-Петербург, 14 января. Председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала в эфире Медиагруппы «Патриот», что вузам дано указание снизить стоимость платного обучения в случае, если практические занятия, предусмотренные программой, не могут быть перенесены на более поздние сроки обучения.

«Мы провели две встречи с ректорами наших вузов и представителями студенческого сообщества и договорились с участием профильного министерства о том, что, если лекция проведена в полноформатном режиме, как и в режиме офлайн, здесь речи о снижении стоимости обучения быть не должно. Но совершенно справедливо, когда учащиеся творческих или медицинских вузов говорят о том, что там, где есть лабораторные занятия, где необходимы семинары-практикумы, которые в дистанционном формате провести невозможно, разумно пересмотреть подходы в том числе и по ценообразованию», — сказала она.

По словам сенатора, большинство вузов сделали корректировку своих учебных планов, чтобы вся практическая часть, которая по тем или иным причинам, связанным с пандемией коронавируса, не была проведена, обязательно была перенесена на поздние сроки.

«Чтобы, в соответствии с условиями договора, студенты получили тот объем знаний, который изначально был закреплен в программе», — пояснила она.

В случае, если вузы не выполняют условия заложенной программы обучения, считает сенатор, цена платного обучения безусловно должна быть пересмотрена.

«Эта ситуация сегодня четко отслеживается», — заявила Лилия Гумерова.

В то же время она напомнила, что во всех вузах страны выполнены рекомендации не допустить повышения стоимости обучения в период пандемии.