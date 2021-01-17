Крещение 2021: история, купания, гадания и другие традиции, что нельзя делать

Церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают праздник Крещение Господне (Богоявление) 19 января. В 2021 году праздник приходится на вторник. Очень важным также считается канун Богоявления — Крещенский сочельник 18 января.

По традиции в канун Крещения завершается период святочных гаданий. А с полуночи, когда по преданию все воды на земле становятся святыми, есть народная традиция окунаться в открытые водоемы.

Об истории и традициях этого праздника, а также о том, что нельзя делать 19 января, читайте в материале ФАН.

История праздника Крещение

Крещение Господне (Богоявление) — один из важнейших христианских праздников. В православии он относится к двунадесятым, то есть к 12 важнейшим (не считая Пасхи) праздникам.

Событие праздника — крещение Иисуса Христа, которое было совершено Иоанном Крестителем (Предтечей) в водах священной реки Иордан, протекающей в том числе на территории, где располагалась древняя Иудея.

Иоанн Предтеча проповедовал в этих местах, возвещая скорый приход Мессии (Спасителя) и призывая верующих покаяться и очиститься в водах священной реки от грехов. Для этого он трижды окунал верующих в воду, творя молитву. Иисус пришел к Иоанну и тоже был крещен в водах Иордана. В этот момент, согласно евангелисту Луке, небеса разверзлись, и на плечо Иисуса опустился голубь, а также раздался глас свыше, который возвестил:

«Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение!»

Согласно христианским представлением, таким образом было явлено три ипостаси Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух. Поэтому в православии Богоявление — это второе название праздника Крещение. В других христианских конфессиях Богоявление более тесно связано с Рождеством Христовым, а также с поклонением волхвов.

Крещенский сочельник

18 января, в Крещенский сочельник, в православии принято держать пост, употребляя в пищу только сочиво — кашу из зерен с медом, орехами и изюмом. В крещенский вечер 18 января завершается народный период зимних девичьих гаданий на суженого, на замужество, на удачу и достаток. Согласно славянским суевериям, начиная с полуночи, когда Христос уже «крещен», нечистая сила теряет свою мощь и все гадания под запретом.

Освящение воды

Великое освящение воды — одна из главных церковных традиций Крещения. Освящение проводится дважды: вечером в сочельник после литургии и непосредственно 19 января. Считается, что с полуночи 19 января все воды на земле становятся святыми, целебными. Отсюда традиция — заготавливать святую крещенскую воду, а также окунаться в открытые водоемы. Считается, что святая вода обладает лекарственными свойствами, а купание на Крещение помогает смыть грехи, очистившись телом и духом.

Святую воду, которую люди собираются пить, рекомендуется брать в церкви, а не из открытых водоемов. При этом считается, что даже малое количество святой воды, добавленное в обычную, делает такую воду целебной. Поэтому церковь рекомендует не тащить из храма святую воду канистрами, а брать ее понемногу. Праздник Крещение продолжается до 27 января и до этого дня в храмах верующим раздают святую воду.

Крещенские купания

Купание в открытых водоемах на Крещение (а в наших широтах это нередко купание в проруби) не считается в православии церковной традицией и не является таинством. Тем не менее, церковь относится к этому обряду с пониманием, считая его приобщением к вере.

Традиция окунаться в прорубь на Крещение стала в России популярной не раньше конца XVIII века, возродившись в постсоветские времена. Сегодня организовать такие купания помогают власти, у официальных купелей проводится обряд водосвятия, там дежурят сотрудники МЧС. Купаться рекомендуется только в специально отведенных для этого местах, учитывая также ограничения, наложенные в некоторых регионах в связи с пандемией COVID-19.

Окунаться в ледяную купель (которая называется иордань) рекомендовано людям более или менее здоровым, без хронических заболеваний. Противопоказанием является наличие сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней мочеполовой системы. Строжайше не рекомендуется принимать алкоголь ни до, ни сразу после погружения.

Купание в проруби детей — это полностью решение родителей, но врачи не видят особых препятствий к краткому окунанию здорового ребенка в холодную воду. Главное, советуют опытные купальщики, правильный настрой взрослых, который передается детям.

В России принято проводить крещенские купания с вечера 18 января до полудня 20 января, но при желании эту традицию, которая больше похожа на моду, можно соблюсти вплоть до 27 января.

Гадания и другие крещенские традиции

Крещенский вечер — время завершения святочных зимних гаданий. Это также последний вечер святочных зимних развлечений с колядованием и даже с различными вольностями. После Крещения зимние забавы уже под запретом до Масленицы (в 2021 году Масленица начнется 8 марта). Однако масленичные празднества и забавы уже носят подготовительный к Великому посту характер, так что особых вольностей уже не допускается.

Крещенские гадания в целом не отличаются от других святочных гаданий, подробнее об этом в материале ФАН. Считается, что гадания на Крещение самые верные, а сны в ночь с 18 на 19 января — вещие, поскольку на Богоявление небеса отверзаются и все желания исполняются.

Запреты: что нельзя делать 18 и 19 января

Согласно народным приметам, на Крещение и перед ним нельзя никому отдавать вещи и продукты, а также брать и давать в долг деньги, а то счастье, удача и достаток уйдут к другим. Помимо отдачи кому-либо денег, особенно опасным считалось выносить из дома хлеб, соль, спички и свечи.

Как в любой церковный праздник на Крещение на Руси была под запретом тяжелая работа, а также ссоры, споры, ругань. Начиная с 19 января, строго запрещено гадать, согласно суеверию, ослушницу могла утащить нечистая сила.