Луиджи Ди Майо назначил специального посланника Италии в Ливии

Рим, 14 января. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назначил бывшего посла страны в Алжире Паскуале Феррару специальным посланником в Ливии, сообщает информационное агентство Al Jamahiriya.

По данным СМИ, главной задачей Феррары является налаживание связей с ключевыми политическими фигурами в североафриканском государстве. При этом он намерен сотрудничать и с международными игроками, прежде всего в вопросе урегулирования межливийского кризиса.

«Он будет представлять Италию и обеспечит участие в многосторонних инициативах в соответствии с ее приверженностью миру и стабильности», — отметил ранее Ди Майо.

Его назначение поспособствует продвижению стратегического видения страны в Северной Африке при посредничестве с различными экспертами, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Паскуале Феррара работал с 1989 по 1992 год в Чили (Сантьяго), с 1992 по 1996 в Афинах в качестве консула, в период с 1999 по 2002 год в постоянном представительстве Италии при Европейском Союзе в Брюсселе. Затем был политическим советником в Вашингтоне с 2002 по 2006 год. После этого до ноября 2020 года занимал должность посла в Алжире.

Известно, что дипломат свободно владеет английским, французским, испанским языками, а также базовым греческим. Кроме своей профессиональной деятельности он на протяжении многих лет занимается наукой и исследованиями в области международных отношений. Под его авторством на эту тему опубликованы несколько книг и эссе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Антониу Гутерриш может назначить нового специального координатора ООН по Ливану Яна Кубиша на пост главы Миссии международной организации по поддержке в Ливии.