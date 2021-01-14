Иосиф Пригожин: Я за жесткую руку, за диктатуру

Без необходимых условий жизни и труда люди превращаются в животных. Об этом в беседе с ФАН рассказал муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал сообщения американских ученых о том, что разрешение употребления марихуаны в медицинских целях в ряде штатов стало причиной роста потребления вредной пищи, вроде мороженого, печенья и чипсов.

«Разрешить можно вообще все в этой жизни, но я за жесткую руку, за диктатуру. В случае с легализацией я так же думаю, что это чья-то большая игра. Люди бабки зарабатывают. Это их страна, пусть живут, как хотят», — сказал продюсер.

Он также указал на актуальную проблему американского общества.

«Посмотрите на ситуацию с Дональдом Трампом. Ну, где же там демократия. Это выходит за рамки всех принципов существования нормального общества. Свобода слова перестала быть ценностью. Тебя просто блокируют. Лично я очень разочарован в Twitter и во всех соцсетях», — посетовал муж певицы Валерии.

По его словам, нашей стране необходимо развиваться по другому пути.

«Мы должны воспитывать общество, а не развлекать. Пора руководству страны не бояться принимать жесткие решения. В Советском Союзе были правила. Они необходимы. Должны быть хорошие условия жизни, труда. Если этого нет, то мы становимся животным миром в открытом океане — каждая рыбешка поедает другую», — рассказал собеседник.

В завершение он призвал брать пример с нашего соседа на Востоке.

«Я бы очень хотел, чтобы у нас использовали опыт Китая. Эта страна показала, как нужно жить. Пусть все нам завидуют. Нам нужно улучшать демографическую ситуацию. Если бы не революция в 1917 году, сегодня в России было бы 400 миллионов населения и самая крутая экономика мира. Просто нас развалили изнутри и сейчас пытаются все исправить», — подытожил Иосиф Пригожин.

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