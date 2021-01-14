Станислав Ярушин о своем сорокалетии: Для меня нет понятия «кризис среднего возраста»

Известный российский шоумен, актер и телеведущий Станислав Ярушин признался ФАН, что не планирует праздновать свой 40-летний юбилей, — но вовсе не потому, что эту дату отмечать не принято.

Чемпион Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» 2020 года в эксклюзивном интервью рассказал, что никогда не отмечает праздники и что обычно в свой день рождения отключает телефон.

— Станислав, поздравляем с юбилеем! Если не секрет, как, где и с кем будете его отмечать?

— Во-первых, 40 лет вроде бы не отмечают. Но если даже отбросить в сторону какие-то приметы, то вообще-то я свои дни рождения никогда не отмечаю. Я не сторонник бурных тусовок, все идет тихо-мирно. Все это условности.

Во-вторых, я нахожусь сейчас в Геленджике, поэтому мне все равно (смеется). День рождения, Новый год — все это условности!

— А что насчет пугающей многих цифры «40»?

— Я на 40 себя не чувствую совсем.

— Имел в виду — не смущает ли вас эта цифра? Говорят же, что 40 лет — это середина жизни, пора подводить какие-то итоги… Или все это ерунда, по-вашему?

— Не знаю, кто-то из моих друзей мается, кто-то переживает этот самый кризис среднего возраста. Но лично для меня нет понятия кризиса среднего возраста! Для меня есть такое понятие — если я вдруг чем-то загрузился, значит как-то не так действовал в плане своей работы, в плане бизнеса, включая творческий, да и вообще каких-то основных идей. Поэтому я по этому поводу даже не заморачиваюсь!

Знаете, недавно я шел по гольф-полю с одним уважаемым человеком, ему 61 год. И спросил у него: «Дядя Саша, а как вообще, вот мне 40 лет скоро…» Он ответил: «Стас, да не бери в голову, я после сорокá столько всего сделал!»

Да, я, наверное, о каких-то вещах жалею. О том, что не стал чего-то там раньше делать. Ну, значит всему свое время, значит, видимо, до 35-ти лет надо потусить, повеселиться, а после сорокá уже задумываться о том, как построить дом, посадить дерево и тому подобное. В общем, у всех это бывает по-разному.

Я обычно выключаю телефон в свой день рождения, потому что будет огромное количество звонков, поздравлений — и из года в год все одно и то же (смеется). Я позитивно ко всем отношусь и всегда нахожусь в стадии спокойствия, но слушать все одно и то же…

— Слушайте, ну как так? Звонят же родственники, друзья, коллеги, и вдруг кто-нибудь из них скажет что-то такое необычное, нетривиальное?

— Ну, юмористы всегда желают что-то необычное (смеется). Дело в том, что, если бы все это сбывалось, понимаете?! Я ко всем словам, поздравлениям, пожеланиям отношусь как к словам вроде «приятного аппетита», «приятного просмотра» и «спокойной ночи». Вот желают спокойной ночи, а если у меня бессонница? У меня и не будет этой спокойной ночи. Если еда невкусная, пересоленная, ты хоть запарься мне желать приятного аппетита, его точно не будет! Короче, я такой в этом плане человек и так к этому отношусь.

— И в заключение вопрос по работе. Мы еще увидим ваше одноименное хоккейное шоу на телеканале «Матч ТВ»?

— Так новые выпуски вышли же (в первой декаде января. — Прим. ФАН)! Еще две передачи должны быть в эфире, все остальное зависит от руководства канала. Цифры рейтинга (шоу показали в ночное эфирное время) хорошие. И если «Матч ТВ» захочет — мы еще сделаем!

Станислав Ярушин стал известен широкой публике по игру в КВН, где выступал за команды «Уездный город» и «Лица уральской национальности». В составе первой он стал чемпионом Высшей лиги клуба в 2002 году. Далее уроженец Челябинска, в частности, сыграл роль в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

С недавних пор в эфире телеканала «Матч ТВ» выходит шоу «Ярушин Хоккей Шоу», где принимают участие как представители популярного зимнего игрового вида спорта, так и звезды российского шоу-бизнеса.

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