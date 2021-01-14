Риелтор: Государственные доходные дома могут вывести рынок аренды из тени

Ужесточение ответственности за нелегальную аренду малоэффективно, а вывести арендодателей из тени могла бы государственная альтернатива по развитию социального арендного жилья. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ФАН эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«У нас совершенно не развито социальное арендное жилье. Я говорю про строительство государственных доходных домов, чтобы государство вкладывало деньги, строило жилье и сдавало его в аренду, — сказал эксперт. — Если такого рода вещь появится, она создаст некую конкуренцию на рынке аренды. И, если в таких домах будут регистрировать, выше будет защищенность граждан, тогда понятно, что люди в первую очередь будут хотеть именно там снимать».

Константин Барсуков заметил, что в этом случае на рынке аренды сложилось бы здоровое конкурентное поле. Разговоры об этом ведутся давно, в том числе, рассматриваются варианты по привлечению в такие проекты частных инвесторов. Главным аргументом в пользу социального арендного жилья стали бы прозрачные и понятные правила игры для клиентов. Это бы повысило привлекательность такой частно-государственной аренды.

«Если на свободном рынке будет такая вещь, когда я, как арендатор, могу снять квартиру либо у человека, который не платит налоги и не регистрирует договор, либо у государства, конечно, я выберу второе, — сказал риелтор. — Соответственно, частники будут в эту сторону подтягиваться. Они будут говорить — ну как же так, мы не можем сдать, у нас хуже! А вот если я сейчас зарегистрирую договор, и мы все оговорим — и мне легче, если к тому же человек стабильно платит» .

Константин Барсуков уверен, что, прежде чем заставлять обе стороны официально регистрировать договор аренды, государство должно обеспечить им гарантию соблюдения такого договора.

«Два момента надо решить. Момент первый — чтобы государство жестко помогало в этой ситуации. Что, если арендатор платит, то его выселить невозможно, пока договор не закончился, чтобы железобетонно это было. И второй момент — если арендодателю нет оплаты в течение двух месяцев, чтобы этот человек был выселен, вот так, по щелчку пальцев. Если государство это обеспечит, люди, конечно же, будут самостоятельно регистрироваться, потому что они понимают, зачем им это делать, какая защищенность при этом возникает», — уверен собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал о том, что Минстрой России планирует усилить контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Уже идет работа над законопроектом, который планируют внести на рассмотрение Госдумы до конца 2021 года.