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В Парагвае призвали к отставке президента из-за переговоров с Гуайдо

В Парагвае призвали к отставке президента из-за переговоров с Гуайдо

Ансунсьон, 13 января. Левые партии «Фронта Гуасу» в Парагвае призвали отстранить от должности президента страны Марио Абдо Бенитеса. Причиной стали секретные переговоры с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщает венесуэльское информационное агентство TeleSur.

5 января стало известно, что правительство Парагвая вело тайные переговоры с представителями Хуана Гуайдо о списании 160 миллионов долларов, которые парагвайская нефтяная компания Petropar задолжала венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA.

Глава администрации президента Хуан Карлос Вильямайор подтвердил информацию о переговорах с посланником Гуайдо Хавьером Троконисом, но отклонился от ответственности, заверив, что «никаких соглашений подписано не было». Вильямайор заявил, что причиной тому стала «проблема легитимности «временного президента» Хуаном Гуайдо».

Представители «Фронта Гуасу», которые занимают 7 из 45 мест в Сенате Парагвая, считают президента и правительство связанными с другими коррупционными скандалами, такими как тайные переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. В мае 2019 года президенты двух стран подписали секретное соглашение о сокращении выплат Бразилии за электричество, произведенное на совместной гидроэлектростанции Итайпу.

«Этот новый скандал добавляет новый эпизод в его послужной список коррупции, безнаказанности и отказов от нашего суверенитета. Каждый раз, когда вспыхивает один из этих новых скандалов, президент пытается игнорировать его. Мы призываем все остальные политические силы, представленные в парламенте, не быть соучастниками этих новых скандалов, капитуляции, коррупции и безнаказанности», — гласит заявление «Фронта Гуасу».

Переговоры между Бенитесом и представителями Гуайдо проходили, пока самопровозглашенный президент с официальной точки зрения являлся председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы. 6 декабря 2020 года на парламентских выборах более 90% мест в венесуэльском парламенте получила коалиция левых партий «Большой патриотический полюс». При этом оппозиционный альянс «Круглый стол демократического единства» проигнорировал выборы и не признал их результаты.

5 января 2021 года Хуан Гуайдо официально перестал быть председателем Национальной Ассамблеи — его сменил экс-министр связи Хорхе Родригес. Тем не менее США, ЕС и Организация американских стран продолжает считать Гуайдо председателем парламента и «временным президентом» Венесуэлы.

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