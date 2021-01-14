В Парагвае призвали к отставке президента из-за переговоров с Гуайдо

Ансунсьон, 13 января. Левые партии «Фронта Гуасу» в Парагвае призвали отстранить от должности президента страны Марио Абдо Бенитеса. Причиной стали секретные переговоры с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщает венесуэльское информационное агентство TeleSur.

#Paraguay | The Guasu Front party demand the impeachment of President Mario Abdo due to acts of corruption, following the disclosure of information regarding secret talks with Venezuelan opposition politicians.https://t.co/RaY94iG6Lj — teleSUR English (@telesurenglish) January 13, 2021

5 января стало известно, что правительство Парагвая вело тайные переговоры с представителями Хуана Гуайдо о списании 160 миллионов долларов, которые парагвайская нефтяная компания Petropar задолжала венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA.

Глава администрации президента Хуан Карлос Вильямайор подтвердил информацию о переговорах с посланником Гуайдо Хавьером Троконисом, но отклонился от ответственности, заверив, что «никаких соглашений подписано не было». Вильямайор заявил, что причиной тому стала «проблема легитимности «временного президента» Хуаном Гуайдо».

VIVO | Escándalo por negociación sobre PDVSA.



Villamayor "aclara" detalles del fallido acuerdo. #NoticieroTrece pic.twitter.com/DHLO1iqfw7 — Trece (@trecepy) January 7, 2021

Представители «Фронта Гуасу», которые занимают 7 из 45 мест в Сенате Парагвая, считают президента и правительство связанными с другими коррупционными скандалами, такими как тайные переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. В мае 2019 года президенты двух стран подписали секретное соглашение о сокращении выплат Бразилии за электричество, произведенное на совместной гидроэлектростанции Итайпу.

«Этот новый скандал добавляет новый эпизод в его послужной список коррупции, безнаказанности и отказов от нашего суверенитета. Каждый раз, когда вспыхивает один из этих новых скандалов, президент пытается игнорировать его. Мы призываем все остальные политические силы, представленные в парламенте, не быть соучастниками этих новых скандалов, капитуляции, коррупции и безнаказанности», — гласит заявление «Фронта Гуасу».

Frente Guasu llama a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a iniciar un juicio político contra el Presidente Mario Abdo Benítez. #1020AM @nanduti pic.twitter.com/pAMjAF1Um1 — Willian Dominguez (@wilianDominguez) January 12, 2021

Переговоры между Бенитесом и представителями Гуайдо проходили, пока самопровозглашенный президент с официальной точки зрения являлся председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы. 6 декабря 2020 года на парламентских выборах более 90% мест в венесуэльском парламенте получила коалиция левых партий «Большой патриотический полюс». При этом оппозиционный альянс «Круглый стол демократического единства» проигнорировал выборы и не признал их результаты.

5 января 2021 года Хуан Гуайдо официально перестал быть председателем Национальной Ассамблеи — его сменил экс-министр связи Хорхе Родригес. Тем не менее США, ЕС и Организация американских стран продолжает считать Гуайдо председателем парламента и «временным президентом» Венесуэлы.