В Парагвае призвали к отставке президента из-за переговоров с Гуайдо

Ансунсьон, 13 января. Левые партии «Фронта Гуасу» в Парагвае призвали отстранить от должности президента страны Марио Абдо Бенитеса. Причиной стали секретные переговоры с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщает венесуэльское информационное агентство TeleSur.

#Paraguay | The Guasu Front party demand the impeachment of President Mario Abdo due to acts of corruption, following the disclosure of information regarding secret talks with Venezuelan opposition politicians.https://t.co/RaY94iG6Lj