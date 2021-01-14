Трамп войдет в историю США как вскрывший тайные пружины Deep State

Известие о том, что 13 января Палата представителей Конгресса США 232 голосами депутатов против 197, при 21 воздержавшихся или не голосовавших, одобрила возбуждение процедуры импичмента против 45-го президента США Дональда Трампа, не удивило. Не удивило и то, что против президента-однопартийца высказались сразу 10 конгрессменов из «партии слона». На фоне той информационной бури, которую подняли после «вторжения внутренних террористов в Капитолий» подконтрольные американскому «глубинному государству» глобальные масс-медиа, это даже очень скромный результат.

Тем более что Сенат, верхняя палата Конгресса (где у демократов пока нет большинства, поскольку Камала Харрис еще не прошла инаугурацию, и председателем на заседаниях нового состава остается действующий вице-президент республиканец Майк Пенс), сразу же отказался от продолжения данной процедуры по вполне адекватной причине — слушания не успеют закончиться до 20 января. После чего они вообще потеряют смысл: объявлять импичмент уже завершившему свою легислатуру президенту, с юридической точки зрения, просто абсурдно.

При этом Республиканская партия пусть легким, но вполне отчетливым пунктиром обозначила, что бесконечно прогибаться под требования демократов не намерена, а «проблему Трампа» считает и без того решенной и закрытой. То есть замысел вашингтонского «болота» — лишить своего главного врага, «Большого Дональда», права на политическое возрождение и реванш — не сработал.

Окончен ли при этом нынешний тур игры Трампа, который явно оказался без партийной поддержки, один на один с Deep State? И в чем вообще эта игра состояла?

Главной заслугой уходящего главы Белого дома — не только перед Америкой, но и перед всем человечеством, — независимо от его дальнейшей политической и личной судьбы, следует признать вскрытие всех механизмов действия и тайных пружин «глубинного государства». Именно в этом качестве, а не в качестве «президента двух импичментов», Дональд Трамп и войдет в историю.

Впрочем, ответы на поставленные выше вопросы пока следует признать открытыми, а дальнейшее развитие событий — непредсказуемым. Хотя вероятность более-менее бесконфликтной и легитимной передачи 20 января 2021 года президентской власти в США Джо Байдену растет, она, во-первых, очень далека от 100%. А во-вторых, вовсе не отменяет дальнейшего обострения внутриамериканского конфликта — вплоть до сползания в «горячую» гражданскую войну. Дело в том, что планы «синих» радикалов уходят не просто в ультрафиолетовую, а уже в рентгеновскую часть политического спектра, вплоть до принудительного лишения гражданских прав, изъятия собственности и детей у «неправильных», с их точки зрения, обладателей американского паспорта.

Подобные настроения, так или иначе превалирующие в стане «победителей Трампа», катастрофически сужают коридор возможностей для ближайшего периода американской (и американской ли уже?) истории.

Если обратиться к историческим аналогиям, а ближайшая по форме и времени — это приход к власти Гитлера в Германии 1933 года: с поджогом Рейхстага, массовым «перевоспитанием» политических противников в концлагерях, еврейскими погромами (в нынешних американских условиях их жертвами вполне могут стать WASPы, которых вместо желтой звезды Давида обяжут носить нашивку MAGA) и тотальной геббельсовской пропагандой, — то главной проблемой «IT-демократуры» в ближайшей перспективе, несомненно, станет американская армия.

87 лет назад Гитлер решил аналогичную проблему с Рейхсвером, устроив «Ночь длинных ножей» руководству СА во главе с Ремом. Решится ли на нечто подобное Харрис по отношению к Байдену и прочей «старой» верхушке Демпартии, которая не только выдвинула экс-прокурора штата Калифорния на ключевой сегодня политический пост, но уже принесла ей клятву верности? Или же события потекут в каком-то принципиально ином русле? Например, в русле ползучей сецессии республиканских штатов во главе с Техасом и Флоридой, где распоряжения нового федерального правительства будут объявляться нелегитимными и бойкотироваться по этой причине? Лично я не стал бы полностью исключать и попытки военного переворота — с подключением медиа-возможностей системы национальной обороны США.

Как бы там ни было, Соединенные Штаты явным образом вступают в зону турбулентности: социально-экономической, военно-политической и идеологической, — освобождая позицию глобального лидера, которую они занимали с начала 1970-х годов. А это, в свою очередь, открывает гигантские возможности для других центров силы современного мира, включая Россию. И эти возможности нашей стране стоит использовать как можно шире и эффективнее — потому что другого супершанса в обозримом будущем может и не выпасть.