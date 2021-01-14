Адвокат Навального описал сценарий его задержания во Внуково

Алексей Навальный планирует вернуться в Россию 17 января. Некоторые эксперты убеждены, что оппозиционер будет задержан сразу по прибытии в Москву. Юрист Вадим Кобзев рассказал о действиях сотрудников погранслужбы и полиции после посадки самолета, на котором прилетит Навальный.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) подтвердил, что он действительно объявлен в федеральный розыск, о чем Кобзев узнал накануне, 13 января. По его словам, это означает, что при установлении местонахождения оппозиционера правоохранительным органам будет необходимо его задержать.

В связи с этим, как отметил Кобзев, вполне возможно, что Навальный будет задержан в аэропорту Внуково, куда и должен прилететь самолет из Берлина. При этом адвокат подробно описал действия пограничной службы и правоохранителей. Он уточнил, что в первую очередь оппозиционер должен пересечь границу и пройти погранконтроль.

«После этого пограничник установит, что перед ним лицо, которое находится в розыске, и после этого пограничник передаст его полицейским, которые проходят службу в данном случае в аэропорту Внуково. А полицейские уже, видя, что инициатором розыска является УФСИН по городу Москве, должны сообщить в УФСИН и сказать: «Вы в розыск объявляли такого-то гражданина? Вот, он у нас, мы его обнаружили, приезжайте», — объяснил Кобзев.

Сотрудники московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, уточнил адвокат, должны приехать и вручить Навальному повестку на 29 января — день, на который назначено судебное заседание о замене основателю ФБК условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом Кобзев считает, что после вручения повестки Навального отпустят и до избрания меры пресечения он будет находиться на свободе.

Напомним, ранее юрист Илья Ремесло заявил, что нахождение в розыске, судимости и неотбытый срок, который просит применить ФСИН, не оставляют оппозиционеру шансов и с большой долей вероятности он будет задержан по прибытии в Россию. Внезапное желание Навального вернуться он объяснил тем, что главный «антикоррупционер» страны засуетился из-за перспективы объявления его в международный розыск и поступления запроса на его выдачу из Германии.

Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что Алексей Навальный действительно прилетит в Москву. Политолог Армен Гаспарян не исключает, что супруга оппозиционера «может постирать джинсы» или внезапно пропадет билет на рейс из Германии в Россию. К тому же Навальный может поскользнуться и сломать руку, что нанесет непоправимый урон здоровью, и он будет вынужден остаться в Берлине на лечение.