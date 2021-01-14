Директор лицея отчитал депутатов Госдумы за намерение отменить ЕГЭ

Санкт-Петербург, 14 января. Директор лицея №369, член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов призвал российских политиков быть более осторожными с инициативами в сфере образования.

«Многочисленные инициативы, просачиваясь в очень сбалансированную систему образования, нарушают спокойствие участников образовательного процесса, вызывая бурные обсуждения и реакции, отвлекая их от процесса обучения», — заявил Константин Тхостов в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Как изменится система образования в России из-за последствий пандемии».

Примером подобной инициативы директор лицея назвал предложение фракции ЛДПР в Госдуме РФ отметить ЕГЭ и ОГЭ.

«Мы слышим: давайте отменим ЕГЭ и ОГЭ. И мы, учителя, не знаем в январе, готовиться нам или не готовиться к ним. Мы живем по законам, а не по понятиям. Это очень важный момент», — обращает внимание Тхостов.

По мнению эксперта, прежде чем выступать с инициативами по реформированию системы образования в РФ, вопрос такой необходимости в начале стоит обсуждать с профессиональным сообществом учителей, преподавателей и других экспертов.

«Если ты наделен функциональными обязательствами перед государством как законодатель, то не надо лишний раз будоражить эту историю. Тем более, что при комитете Госдумы по образованию существует экспертный совет, членом которого является ваш покорный слуга. Обсуди с нами — мы все тебе расскажем и подскажем, потом выходи со своей общественной инициативой, она будет полезной», — порекомендовал директор.

По мнению общественника, отмена ЕГЭ и ОГЭ не только повлияет на качество образовательного процесса, но и ляжет тяжелым бременем на государственный бюджет РФ. При этом Тхостов сомневается, что фракция ЛДПР знает, где найти деньги в бюджете РФ на изменение системы оценки качества знаний выпускников всех образовательных организаций единообразно.