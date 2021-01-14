Клинцевич объяснил бесперспективность жалобы Украины в ЕСПЧ из-за Крыма

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал важным знаком отказ ЕСПЧ признать в полном объеме претензии Украины к России из-за Крыма. Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес промежуточное решение по жалобе «Украина против России (Крым)». Признав жалобу частично приемлемой, ЕСПЧ тем не менее отказался (в силу отсутствия соответствующей компетенции) оценивать законность воссоединения Крыма с РФ с точки зрения международного права.

Оценивая решение ЕСПЧ, Франц Клинцевич отметил, что Киеву нужно решить вопрос с соблюдением минских соглашений по Донбассу, а не заниматься бессмысленным муссированием давно закрытого крымского вопроса.

«Если Киев не поменяет свою политику в отношении Донбасса, его ждут серьезные последствия. Что касается Крыма, то эта тема закрыта раз и навсегда, что отражено в Конституции России», — отметил политик в комментарии ФАН.

По словам Клинцевича, никто на Западе не собирается всерьез рассматривать крымский вопрос с точки зрения международного права, хотя в информационной повестке Крым и дальше будет оставаться для поддержания градуса антироссийских настроений.

«Нынешние киевские власти будут стараться любой ценой заработать мелкие подачки от своих заокеанских хозяев, используя в том числе тему Крыма. Но все, кто всерьез занимаются международным правом, прекрасно понимают несостоятельность претензий Украины к России, особенно, если посмотреть какие абсурдные обвинения выдвигаются в жалобе в ЕСПЧ», — говорит собеседник ФАН.

Есть международные нормы, которые Россия не нарушала, и есть решение жителей Крыма, высказанное на референдуме, напомнил политик.

«Я сам присутствовал на референдуме в Крыму и видел, как великолепно там все было организовано. Не сравнить с тем, как происходят выборы на Западе, в том числе с последними скандальными выборами в США. Более 95% жителей Крыма проголосовало за воссоединение с Россией — это очень серьезный показатель. Что этому можно противопоставить? Абсурдные фантазии Киева? Не сомневаюсь, что Украина и дальше будет использовать крымскую тему для поддержания антироссийской повестки, но серьезные международные юристы, даже настроенные против нашей страны, на это, скорее всего, не поддадутся. Они постараются половчее выйти из этой неприятной ситуации. Нынешнее решение ЕСПЧ тому пример», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло абсолютно законно, в том числе с точки зрения международного права, а также, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и бесповоротно и ни обсуждению, ни пересмотру не подлежит.

Отметим, в феврале 2019 года Большая палата ЕСПЧ на неопределенный срок отложила слушания по жалобе Украины на Россию в связи с Крымом. Ранее по поводу промежуточного решения ЕСПЧ по жалобе Украины к России свое мнение высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.