Бредихин назвал благом засилье украинской пропаганды в Донбассе

Чем сильнее украинская пропаганда внедряется в Донбассе, тем большее отторжение она вызывает у местного населения. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Ранее стало известно, что Киев увеличит мощность передатчиков для телерадиовещания в Донбассе и на границе с РФ. Таким образом, ходатайство АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) относительно увеличения мощности передатчиков в Горняке (Донецкая область) на четырех частотах, соответствующих каналам «Украинское радио», «Голос Донбасса», «Радио Проминь» и «Радио Культура», было удовлетворено национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Очевидно, что таким образом Киев рассчитывает усилить напор пропаганды на жителей ДНР и ЛНР, уверен Бредихин. Препятствовать ей не стоит, добавил он, ведь дончане абсолютно к ней невосприимчивы и только смеются, когда слышат очередную ложь от украинского радио и телевидения.

«Между Донбассом и Киевом гигантская пропасть, — убежден политолог. — Как идеологическая, так и языковая. Нынешние жители ДНР и ЛНР больше не воспринимают на слух украинскую «мову» и не могут реагировать на украинское телевидение так, как хотелось бы пропагандистам из Киева».

Теперь, по словам эксперта, дончане и луганчане связывают свое будущее исключительно с Россией, а потому смотрят «Первый канал» и «Россию 1». Впрочем, продолжил он, население самой Украины мало в чем уступает жителям отделившихся территорий: согласно опросам, большая его часть в новогоднюю ночь сначала смотрела выступление президента РФ Владимира Путина, а уже потом – его коллеги Владимира Зеленского.

«Так что усиление этого пропагандистского телевизионного напора из Киева на территории ДНР и ЛНР является для нас скорее благом, чем проблемой, — убежден собеседник ФАН. — Благодаря ему жители республик будут обеспечены доступом к различным точкам зрения: к российской, к украинской и к своей собственной — давайте не будем забывать, что у Донбасса тоже есть теле и радиоканалы с информационным вещанием!».

Бредихин предложил дончанам и луганчанам пользоваться украинским ТВ и сравнивать транслируемую им повестку с реальной политикой, которую Киев реализует на их землях.