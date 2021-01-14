Минпромторг и ФАС объяснили, почему в России дорогие презервативы

Россия находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Согласно данным Российского научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИДом, в год заражается порядка 90 тысяч человек. Всего в стране сейчас с ВИЧ-инфекцией более миллиона. И это не только люди из группы риска, а обычные граждане. Одной из главных проблем является именно профилактика: молодежь мало использует самое простое средство защиты — презерватив. Многие специалисты возлагают вину не только на неэффективную пропаганду изделия, но и его высокую цену. ФАН выяснил, почему в России необходимые средства защиты от самой страшной болезни не по карману бедным студентам и школьникам.

Обращение

В день борьбы со СПИДом, 1 декабря, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-конференцию на тему «ВИЧ, туберкулез и гепатит опаснее COVID. Как побороть заразу?». На ней и был поднят вопрос о доступности презервативов. Тогда инфекционист, ведущий научный сотрудник Российского научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИДом Олег Юрин и заявил о проблеме использования средства индивидуальной защиты.

«Презервативы защищают. Но ими надо пользоваться. А у нас «презерватив» — ругательное слово. По телевизору есть реклама презервативов, но нигде не говорится о них именно как о способе профилактики ВИЧ-инфекции. И потом, у нас очень дорогие презервативы. Подросток еще подумает, что лучше: бутылку пива купить или презерватив», — сказал он.

ФАН решил разобраться в этой проблеме и отправил через депутата Государственной думы Оксану Пушкину соответствующие запросы в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Нестуденческие цены

Наиболее популярные в России марки презервативов принадлежат Великобритании, Таиланду и Корее. Средняя стоимость составляет 600–800 рублей за упаковку в 12 штук. А теперь посмотрим, сколько денег получает основной контингент — студенты вузов. Например, в Санкт-Петербурге в СПбГУ разовая базовая государственная стипендия составляет 1400 рублей в месяц, повышенная — от 9 до 14 тысяч. Есть, конечно, ректорские надбавки, именные стипендии, но все не выше 10 тысяч рублей. И получают их лишь единицы. Стипендия в колледжах России и того меньше, может составлять 710 рублей. Естественно, покупка 12 презервативов становится «неподъемной» суммой для бедного студента.

«800 рублей за упаковку — это просто неподъемная цена для многих, — заявила в эфире ФАН депутат Оксана Пушкина. — Необходимо выдавать их всем желающим без выделения отдельных групп. Вот школьникам и студентам абсолютно точно. Иначе беда неминуема».

Минпромторг не может заставить производить презервативы

В ответ на запрос ФАН, почему в нашей стране нельзя наладить выпуск дешевой продукции, доступной любым слоям населения, министерство торговли и промышленности прислало следующий ответ:

«Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».

То есть, говоря простым языком, нельзя предпринимателя заставить выпускать презервативы, если он не видит извлечения прибыли из этого производства.

В то же время, согласно данным Минпромторга и информации из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, в настоящее время на территории России имеется не менее 90 регистрационных удостоверений на презервативы. Тем не менее в РФ фактически нет кондомов отечественного производства, весь рынок держат четыре популярные марки, которые можно встретить как в аптеках, магазинах, так и в онлайн-продаже.

«Вместе с тем, по полученным экспертным данным, в 2020 году стоимость одного изделия в рамках заключенных контрактов при проведении государственных и муниципальных закупок презервативов варьировалась от 4,55 рубля до 79,65 рубля», — говорится в ответе Минпромторга.

Удержать цену на презервативы может лишь правительство

Федеральная антимонопольная служба в своем ответе ФАН подтвердила тот факт, что товарный рынок презервативов на территории Российской Федерации представлен изделиями иностранного производства. Доля отечественных средств индивидуальной защиты незначительна. Но опять же мы упираемся в то, что на данный момент продавцы сами определяют ассортимент и никто не может дать им «указку», как его формировать. Как правило, ассортимент презервативов шире в интернет-магазинах, чем в аптеках и магазинах, но тоже держат лидерство четыре дорогие импортные марки. Но тем не менее выход есть, вот что говорит ФАС:

«Согласно части 21 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья граждан в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение тридцати календарных дней после принятия Правительством Российской Федерации решения о проведении мониторинга розничных цен на медицинские изделия на территориях субъектов Российской Федерации выявлен рост розничных цен на медицинские изделия на тридцать процентов и более, Правительство России вправе установить предельные отпускные цены производителей на медицинские изделия, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на медицинские изделия».

Иными словами, Правительство России может определить отпускную цену. Но для этого как минимум необходимо включить презервативы в перечень необходимых медицинских препаратов, ведь это такое же средство индивидуальной защиты, как маска или перчатки. И именно этот товар дает стопроцентную гарантию при защите от чумы ХХ века, которая продолжается и в ХХI.