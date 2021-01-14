Суздальцев: США намерены бросить все силы на сдерживание РФ

Москва, 14 января. Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что после инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне будет принято решение смягчить санкционную риторику по отношению к Пекину, а вот Россия, напротив, окажется под гнетом санкционных атак. Подробнее — в материале «Политпазла».

«Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп в качестве главного оппонента рассматривал КНР, которой несколько лет назад даже объявил торговую войну, а Байден придерживается иной точки зрения и хочет, чтобы Белый дом бросил все силы на сдерживание РФ», — пояснил эксперт.

По мнению Суздальцева, США планируют мстить за провал 2016 года. Политолог отмечает, что американцы по-прежнему считают, будто Москва вмешивалась в американские выборы. При этом эксперту очередной виток санкционного давления кажется бессмысленным, поэтому он уверен в том, что новый удар будет направлен в «подбрюшье» России: Киргизию, Казахстан, Белоруссию и, конечно же, Украину.

Специалист подчеркнул, что и в Минске ситуация «интересна». По его мнению, именно американское правительство открыто финансирует белорусскую оппозицию в лице Светланы Тихановской.

Не исключает Андрей Суздальцев и другого сценария.